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Jordan: "Red Bull koltuğu boşaldığında Piastri'nin adı geçerse şaşırmayın"

Eski Formula 1 takım patronu Eddie Jordan, çaylak Oscar Piastri'ye 'hayran kaldı' ve neden Red Bull'a geçebileceğini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren

Piastri, Hungaroring'deki açılış turunda şampiyona lideri Max Verstappen'e bile meydan okudu ve dördüncü sıradan başladığı yarışta ikinci sıraya yükseldi.

Daha sonra, takım arkadaşı Lando Norris'e daha iyi bir strateji uygulanmasına rağmen sinirlenmeyerek olgunluğunu gösterdi.

Takım arkadaşı Norris, yarışın sonunda ikinciliği elde ederek McLaren'ın ön sıralara geri döndüğünü kanıtlasa da; Jordan'ın ilgisini Norris yerine Piastri'nin gösterdiği performans çekti.

TalkSPORT'a verdiği demeçte Jordan, "Dün ilgimi çeken kişi Piastri'ydi."

"Bu piste daha önce hiç gelmemişti, belki bir kez alt serilerde yarışırken gelmişti ve yine de Max'e karşı yarışması gerçekten inanılmaz."

"Kariyerine dikkat edin çünkü bence büyük bir yıldız potansiyeli var. Bu genç çocuk beni gerçekten şaşırttı, bu yüzden gelecekte Max'e meydan okuyacağını düşündüğüm pilotlardan biri." dedi.

Jordan daha sonra Piastri'nin Red Bull'a geçmesini sağlayabilecek en önemli faktörlerden biri olan menajeri Mark Webber'e dikkat çekti.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Webber, 2007-2013 yılları arasında Milton Keynes takımı için yarıştı ve Piastri'nin F1'de bir koltuk sahibi olmasında etkili oldu.

Formula 3 ve Formula 2'de arka arkaya şampiyon olan Piastri, o zamanki takımı olan Alpine'in Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile devam etmeyi tercih etmesiyle 2022'de yarışmadı.

Webber, Daniel Ricciardo'nun sözleşmesini feshetme pahasına Piastri'ye McLaren'de bir koltuk sağlamak için büyük bir mücadele gösterdi.

Mevcut pilot Sergio Perez'in düşük performansı nedeniyle Ricciardo'nun adı Red Bull'un ikinci koltuğu için geçse de Jordan, Webber'in Piastri için çabalayacağını düşünüyor.

Jordan, "Mark Webber'in Piastri'ye McLaren'da bir koltuk bulmak için ne kadar uğraştığını gördük."

"Red Bull'da bir koltuk boşalırsa ve Piastri'nin adı geçerse buna şaşırmayın."

"Böyle bir durumda Ricciardo'nun koltuğa geçeceğini düşünmüyorum çünkü Red Bull genellikle geçmişe gitmez, çok ileri bir vizyonları vardır." dedi.

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