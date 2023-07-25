Jordan: "Red Bull koltuğu boşaldığında Piastri'nin adı geçerse şaşırmayın"
Eski Formula 1 takım patronu Eddie Jordan, çaylak Oscar Piastri'ye 'hayran kaldı' ve neden Red Bull'a geçebileceğini açıkladı.
Piastri, Hungaroring'deki açılış turunda şampiyona lideri Max Verstappen'e bile meydan okudu ve dördüncü sıradan başladığı yarışta ikinci sıraya yükseldi.
Daha sonra, takım arkadaşı Lando Norris'e daha iyi bir strateji uygulanmasına rağmen sinirlenmeyerek olgunluğunu gösterdi.
Takım arkadaşı Norris, yarışın sonunda ikinciliği elde ederek McLaren'ın ön sıralara geri döndüğünü kanıtlasa da; Jordan'ın ilgisini Norris yerine Piastri'nin gösterdiği performans çekti.
TalkSPORT'a verdiği demeçte Jordan, "Dün ilgimi çeken kişi Piastri'ydi."
"Bu piste daha önce hiç gelmemişti, belki bir kez alt serilerde yarışırken gelmişti ve yine de Max'e karşı yarışması gerçekten inanılmaz."
"Kariyerine dikkat edin çünkü bence büyük bir yıldız potansiyeli var. Bu genç çocuk beni gerçekten şaşırttı, bu yüzden gelecekte Max'e meydan okuyacağını düşündüğüm pilotlardan biri." dedi.
Jordan daha sonra Piastri'nin Red Bull'a geçmesini sağlayabilecek en önemli faktörlerden biri olan menajeri Mark Webber'e dikkat çekti.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Webber, 2007-2013 yılları arasında Milton Keynes takımı için yarıştı ve Piastri'nin F1'de bir koltuk sahibi olmasında etkili oldu.
Formula 3 ve Formula 2'de arka arkaya şampiyon olan Piastri, o zamanki takımı olan Alpine'in Fernando Alonso ve Esteban Ocon ile devam etmeyi tercih etmesiyle 2022'de yarışmadı.
Webber, Daniel Ricciardo'nun sözleşmesini feshetme pahasına Piastri'ye McLaren'de bir koltuk sağlamak için büyük bir mücadele gösterdi.
Mevcut pilot Sergio Perez'in düşük performansı nedeniyle Ricciardo'nun adı Red Bull'un ikinci koltuğu için geçse de Jordan, Webber'in Piastri için çabalayacağını düşünüyor.
Jordan, "Mark Webber'in Piastri'ye McLaren'da bir koltuk bulmak için ne kadar uğraştığını gördük."
"Red Bull'da bir koltuk boşalırsa ve Piastri'nin adı geçerse buna şaşırmayın."
"Böyle bir durumda Ricciardo'nun koltuğa geçeceğini düşünmüyorum çünkü Red Bull genellikle geçmişe gitmez, çok ileri bir vizyonları vardır." dedi.
Son Haberler
Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"
Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık" Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?
FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"
FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir" FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar