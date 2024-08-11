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Formula 1 Belçika GP

Jordan, Piastri'nin McLaren'da birinci pilot olabileceğini düşünüyor

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan, Oscar Piastri'nin performansının McLaren'ın birinci pilot seçimini etkileyebileceğine inanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Lando Norris, McLaren, with Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, with Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Eddie Jordan, Oscar Piastri'nin yakında Lando Norris'i geçerek McLaren'ın en iyi pilotu olabileceğini söylüyor.

McLaren resmi olarak birinci veya ikinci pilotunu belirlemedi zira hem Norris hem de Piastri bu sezon Grand Prix zaferleri elde etti.

Norris'in Miami'deki ilk galibiyetinin ardından Piastri'nin Macaristan'daki ilk zaferi geldi.

Piastri daha sonra Belçika'da diskalifiye edilen George Russell ve yarışı kazanan Lewis Hamilton'ın arkasında yarışı podyumda bitirerek dikkatleri üzerine çekti.

Eski F1 takım patronu Jordan, Formula For Success podcast'ine verdiği demeçte, "Önemli olan başlangıçtaki mücadele ve Piastri'nin iki Mercedes'e yetişme şekliydi"

"Toto kendi kendine 'burada McLaren'dakilere karşı koymalıyız çünkü iki parlak pilotla inanılmaz güçlü görünüyorlar' diye düşünüyor olmalı.”

"Bu iki McLaren pilotu birlikte birbirleriyle mücadele ediyor, grid pozisyonları ve yarış sonuçları için savaşıyorlar. Bu durum bahisçiler için harika ama takım için çok zor.”

"Kafaları tamamen karışmış durumda. Lando bu takımda 1 numara mı? Sorgusuz sualsiz evet derdim. Bugün sorsanız yine aynı şeyi söylerim.”

"Ama bana birkaç yarış sonra tekrardan değerlendirmemiz gerekebilir.” dedi.

David Coulthard cevap verdi: "En iyi iki pilotun birbirini zorlaması McLaren için iyi bir sorun."

McLaren'daki huzur, Macaristan'da Norris'in takım arkadaşının geçmesine izin vermek için takım emirlerine uymadan önce gergin bir şekilde birkaç tur daha yarışı sürdürdüğünde bozulmak üzereydi.

Red Bull patronu Christian Horner ise McLaren'ın Piastri'nin zaferine yardım etme kararına itiraz etti.

Sky Sports'a verdiği demeçte, "Lando'nun deneyimli bir sürücü ve 1 numaralı pilot olduğunu varsayıyorum."

"Eğer bu şampiyona yıl sonunda yedi puanla kaybedilirse, her puan önemlidir.”

"Farklı takımlar farklı şekilde yarışıyor. Ancak Lando en yakın rakibimiz ve bir noktada yumurtalarınızı tek bir sepete koymanız gerekiyor." dedi.

Ancak McLaren, Norris'i resmi olarak birinci pilot gösterme eğilimine karşı direndi.

CEO Zak Brown şu ana kadar geçirdikleri olağanüstü sezonu özetledi: "Arka arkaya on podyum çok da kötü değil. Her iki pilot da yarış kazandı ve Sürücüler Şampiyonasında ikinciyiz.”

"Bununla birlikte, mükemmel değiliz. Sezon boyunca hatalar yaptık. Bunlardan ders çıkaracağız ve kendimizi geliştireceğiz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: McLaren

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