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Formula 1 İtalya GP

Jordan: "Piastri, İtalya GP'de Norris'i alt etti, Norris bu yarışı hep hatırlayacak"

Eddie Jordan, İtalya Grand Prix'sinde Oscar Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris'i alt ettiğine inanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan, Lando Norris'in Oscar Piastri tarafından “kurnazlıkla alt edildiği” mükemmel bir Monza başlangıcının ardından McLaren'in ikinci şikanı “unuttuğuna” inanıyor.

McLaren, İtalya Grand Prix’sinde ilk iki sırayı kilitledi ve Max Verstappen ve Red Bull’un dördüncü çizgiye gerilemesiyle hem Norris hem de McLaren için büyük bir fırsat doğdu.

Eddie Jordan, Oscar Piastri'nin Lando Norris'i 'alt ettiğini' iddia ediyor

McLaren ikilisi iyi bir kalkış yaptı ve ilk iki sırayı korudu, ancak ikinci şikanda Piastri, Norris’in liderliğini ele geçirmek için cesur bir hamle yaptı. Bu başarılı hamle, Norris'i zor durumda bıraktı ve Ferrari'den Charles Leclerc'in ilk Lesmo'da geçiş yapmasına olanak sağladı.

Leclerc, sonunda tek pit-stop yaptığı bir strateji ustalığıyla McLaren'ı şaşırtarak Ferrari için evinde bir zafer kazandı. Piastri ikinciliği, Norris ise en hızlı turu attığı yarışta üçüncülüğü aldı ve Verstappen’in şampiyona liderliğini 62 puana düşürdü.

Formula For Success podcast'inde konuşan Jordan, McLaren ikilisinin starttaki performansını "büyüleyici" olarak nitelendirdi ancak McLaren'ın, Piastri’nin Norris’i geçtiği ikinci şikanı unuttuğunu iddia etti.

Jordan konuyla ilgili şunları söyledi: “Eski bir takım patronu olarak, takımın çok uzun bir tartışma yaptığını söyleyebilirim. 'Tamam çocuklar, ön sırayı aldık. Kim en iyi ve en hızlı hamleyi yaparsa, ilk virajda ona meydan okumayın ve yolun neresinde olursa olsun, diğer alanları kapattığınızdan emin olun'.

“Yani bu mükemmel bir şekilde yapıldı ve işleyiş şekli tam büyüleyiciydi. Oscar mükemmel bir iş çıkardı, sola doğru hareket etti, Ferrari'den ya da başka birinden gelebilecek herhangi bir hamleyi engelledi.”

“Ama sonra, ikinci virajda, sanırım takım ikinci virajı unuttu, çünkü Oscar, bence, gerçekten beklenmedik bir geçiş yaptı. Bu farkı yaratan şeydi; çok soğukkanlı, çok havalı, çok temizdi ve geçmeyi başardı.”

Jordan, Norris'in Monza'yı Piastri tarafından “alt edildiği” yer olarak “her zaman hatırlayacağına” inanıyor ve bunun önemli bir ders olduğunu düşünüyor.

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Jordan, “Eğer Lando, Dünya Şampiyonu olmaya layık biri olacaksa, bu küçük şeyleri öğrenmek zorunda.”

“Daha önce Max'le karşı karşıya geldi ve bu sayede öğrendi çünkü hızı şu anda inanılmaz ama Monza'da bir şey öğrendi ve Monza'yı her zaman hatırlayacak çünkü takım arkadaşı onu alt etti.”

“İşte bu kadar. Bana göre Oscar harikaydı.” diye ekledi.

2024 F1 sezonunda sekiz yarış kaldı ve McLaren’ın şampiyonluk hedefi devam ediyor, Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull sadece sekiz puan farkla önde.

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