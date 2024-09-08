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Formula 1

Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"

Eddie Jordan, Red Bull'un Sergio Perez'i kovmamalarının Takımlar Şampiyonasını kazanamayacakları için onlara pahalıya mâl olacağını söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, Monako Grand Prix'sinden sonra Perez'le iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamış olsa da son dönemdeki düşüşü nedeniyle takımdaki günlerinin sayılı olabileceğine dair spekülasyonlar çok uzun sürmedi.

Yaz tatili öncesinde dokuz yarış üst üste podyuma çıkamayan Perez, Sürücüler Şampiyonası'nda gerilerken Red Bull'un Takımlar Şampiyonası'ndaki liderliği de zayıfladı ve McLaren aradaki farkı kapatmaya başladı.

Takım patronu Christian Horner, özellikle iki araçlı McLaren takımına karşı “tek ayakla” yarışamayacaklarını itiraf edince, Belçika Grand Prix'sinden sonra Perez'in takımdan çıkarılarak yerine başkasının getirileceği konuşulmaya başlandı.

Ancak Spa'daki yedinci sıradaki finişinden bir gün sonra Horner, Red Bull'un aradan sonra Perez ile devam edeceğini açıkladı.

McLaren'a karşı avantajlarının sekiz puana kadar düştüğü ve Perez'in podyumsuz serisinin 11 yarışa çıktığı düşünüldüğünde Jordan, Red Bull'un bu kararı vermemesinin bedelini ağır ödeyeceğini düşünüyor.

Formula For Success podcast'ine verdiği demeçte, “Red Bull'un numara yaptığını düşünüyorum.”

“Bir karar vermeleri gerekirdi ve bu karar onlara pahalıya patlayacak çünkü artık kesin gibi görünen Takımlar Şampiyonasını kazanamayacaklarına inanıyorum.”

“Ama zarları bu şekilde atıyorsunuz.” dedi.

Ancak Red Bull'un Max Verstappen'i son beş yarışta galibiyetsiz bırakan mevcut düşüşü göz önüne alındığında Jordan, sorunun her zaman Perez değil araç olduğunu ve Verstappen'in başlangıçta sorunların üstesinden gelebildiğini kabul ediyor.

“Hepimiz Perez'i eleştiriyorduk ama belki de bu arabanın hızından kaynaklanıyordu.”

“Max'in yaptığı şey, Max'in yapabildiği şeydir.”

“Hiç şüphesiz, şu anda Formula 1'deki en iyi sürücü o. Dolayısıyla yarışı beşinci, dördüncü, altıncı ya da bilmem kaçıncı sırada bitirmek... Şu anda onu öldürüyor olmalı.” diye ekledi.

Eski Jordan F1 takım patronu Horner'a bir tavsiyede bulunarak şunları söyledi: “Diyelim ki takım patronu sizsiniz. Yapacağınız ilk şey ne olurdu? Bu kadar saçmalık yeter, gerçekleri görmemiz lazım dersiniz. Tüm mühendisler yönetim kurulu odasına gelir ve tam olarak nerede olduğumuz hakkında samimi bir şekilde konuşursunuz”

“Sezon başında sahip olduğumuz düzen neydi? Yarışları 15 saniye farkla kazandığımız ve iyi gittiğimiz zamanki düzenimiz neydi? Ne değişti?”

“Bana güncellemeleri gösterin çünkü bunların işe yaramadığına adım gibi eminim. Kendinizi kandırıyorsunuz. Size yanlış hesaplamalar yapan bir rüzgar tüneline inanmaya çalışıyorsunuz.”

“Ve daha hızlı olduğunu kesin bir şekilde garanti edene kadar hiçbir şeyin değişmediğinden emin olun. Üzgünüm ama ben böyle hissediyorum”

“Bu artık bir felaket. Christian Horner'ın elinde büyük bir iş var çünkü zor kullanmaya başlaması gerekiyor.”

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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