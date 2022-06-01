Jordan: "Norris, Ricciardo'nun canına okuyor"

Haberi dinle

Bu sezon sadece bir kez ilk onda finiş gören Ricciardo'nun üzerindeki baskı ve geleceği hakkındaki sorular artıyor.

Avustralyalı sürücünün 2023'ün sonuna kadar anlaşması olsa da, McLaren CEO'su iki tarafın da anlaşmayı erken sonlandırabileceği "mekanizmalar" olduğunu açıkladı.

Amerikalı daha öncesinde Ricciardo'nun "beklentileri karşılamadığını" söylemişti.

Ricciardo'nun problemleri Norris'in başarısıyla birleşti. İngiliz sürücü yedi yarıştan beşinde puan aldı ve Emilia Romaga Grand Prix'sinde podyum elde etti.

Jordan, bu durumun uzun süre devam edemeyeceğini söyledi.

Eski takım patronu, "Yarışlar geçip gidiyor ve geri gelmek için çok nadiren şansınız oluyor."

"Bundan sonra kariyerini takip edeceğim çünkü ne kadar devam edebileceğinden emin değilim." dedi.

Ricciardo şu anda 11 puana sahipken, takım arkadaşı 48 puana sahip.

Jordan, "Lando onun fiziksel olarak, mental olarak ve pistte canına okuyor."

"Takım içerisinde böyle bir senaryo varsa sizi etkiler."

"Bu yüzden acilen kendine gelmeli." dedi.

Fakat Jenson Button, Ricciardo'yu destekledi ve McLaren'ın sürücüsünü korumak için hiçbir şey yapmamasına şaşırdığını söyledi.

Button, "Takımdaki herkes bu sürücüleri koruyor olmalı."

"Formula 1 gerçekten mental bir oyun. Hepsi muazzam yeteneklere sahip ama eğer zihniyetiniz doğru yerde değilse performans gösteremezsiniz."

"Zak'in çıkıp da beklentileri karşılamadığını söylemesine şaşırdım. Bunu hepimiz biliyoruz ama takım patronu söylediğinde can acıtıyor." dedi.