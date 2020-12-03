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Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Mick, babasının adıyla değil, kendi adıyla başarılı olmak istiyor"

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Jordan: "Mick, babasının adıyla değil, kendi adıyla başarılı olmak istiyor"
Ekleyen:
, Editör

Michael Schumacher'e F1'de yarışma fırsatı veren Eddie Jordan, Mick'in kendi adıyla başarılı olmak istediğini söyledi.

Mick Schumacher, Avrupa F3 şampiyonluğu ve F2'deki güçlü performansının ardından gelecek yıl Haas ile F1'de yarışacak.

Alman pilot, şu anda Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alıyor ve gelecek yılla birlikte dikkatlerin üzerine çevrildiği isimlerden bir tanesi olacak.

Karar açıklandıktan sonra her ne kadar F2'deki performansı aksini söylese de, Mick'in "Schumacher" soyadı sayesinde Haas koltuğuna geçtiği yorumları yapıldı. 

Mick'in bu yorumlara pist üstünde nasıl cevap vereceği merak konusu.

1991'de yedi kez dünya şampiyonu Michael'a F1'de yarışma fırsatı veren Eddie Jordan, Mick'in kendi başına başarılı olmak istediğini düşünüyor.

La Gazzetta delllo Sport ile yaptığı röportajda Jordan, "Babasının spordaki mirasının Mick'i büyük ölçüde etkileyeceğini sanmıyorum. Michael Schumacher'in oğlu olarak ün kazanmak değil, kendi başına başarılı olmak istiyor."

"Özel bir iyiliğe ihtiyacı yok, motor sporlarına damgasını vurmak istiyor ve şimdi Ferrari ailesinin bir parçası ve yarış akademisinin bir öğrencisi olarak Haas ekibiyle yarışmaya başlıyor."

"Zaten bir Formula 1 aracını kullanma tecrübesi var, onun ne olduğunu biliyor. Hatta bir Ferrari bile kullandı."

"Ayrıca Maranello'nun onu desteklediğini biliyor."

"Formula 1'deki ilk yılı için çok iyi hazırlandığına ve ortalama bir sürücüden daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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