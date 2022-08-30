Jordan: "Michael Schumacher'i görmeme izin verilmedi"

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30 Aralık 2013'te bir kayak kazası geçiren ve beyin hasarı yaşayan Michael Schumacher, o günden beri kamuoyu karşısında bir kez dahi görünmedi.

9 ay boyunca hastanede kalan Schumacher'in tedavisi uzun süredir kendi evinde devam ediyor, ancak mevcut sağlık durumu ailesi tarafından sır gibi saklanmakta. Raporlara göre kendisi felç geçirmiş durumda ve konuşamıyor.

Schumacher ailesi, bu gizliliğin korunması amacıyla aralarında Willi Weber gibi isimlerin bulunduğu birçok kişinin hasta ziyaretine gelmesine de izin vermemekte. Bu isimlerden birisi de Schumacher'in ilk yarışına çıktığı eski Jordan takımının patronu Eddie Jordan.

Daily Mirror gazetesine konuşan Jordan, Corrina [Schumacher'in eşi] bir zamanlar bizim eski pilotumuz Heinz-Harald Frentzen'ın kız arkadaşıydı, sonrasında Michael ile evlendi."

"Dolayısıyla bir bağlantımız vardı, kendisine ulaştım ve Michael'i ziyaret etmemin uygun olup olmayacağını sordum. Cevap olumsuz oldu, kendi ailesi dışında kimsenin onu görmesine izin verilmiyordu."

"O günün ardından genç Mick Schumacher bana ulaştı, gerçekten sıradışı bir isim." dedi.

Michael Schumacher, Jordan Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Schumacher birçok kişi tarafından tarihin en iyi pilotu olarak kabul ediliyor, fakat Jordan bu görüşe tam olarak katılmıyor.

Jordan, "Michael tarihin en iyi pilotu mu? Bu konuda birtakım şüphelerim var -fakat sadece ben böyle düşünüyorum, herkes kendi kişisel görüşüne sahip."

"Kesinlikle çok hızlıydı, ancak söz konusu yarışmak olduğunda kendisinin stiliyle alakalı bazı şeyleri hiçbir zaman sevmedim." dedi.