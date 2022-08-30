Jordan: "Michael Schumacher'i görmeme izin verilmedi"
Eski Jordan takımının patronu ve sahibi Eddie Jordan, geçtiğimiz senelerde Michael Schumacher'i ziyaret girişimlerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
30 Aralık 2013'te bir kayak kazası geçiren ve beyin hasarı yaşayan Michael Schumacher, o günden beri kamuoyu karşısında bir kez dahi görünmedi.
9 ay boyunca hastanede kalan Schumacher'in tedavisi uzun süredir kendi evinde devam ediyor, ancak mevcut sağlık durumu ailesi tarafından sır gibi saklanmakta. Raporlara göre kendisi felç geçirmiş durumda ve konuşamıyor.
Schumacher ailesi, bu gizliliğin korunması amacıyla aralarında Willi Weber gibi isimlerin bulunduğu birçok kişinin hasta ziyaretine gelmesine de izin vermemekte. Bu isimlerden birisi de Schumacher'in ilk yarışına çıktığı eski Jordan takımının patronu Eddie Jordan.
Daily Mirror gazetesine konuşan Jordan, Corrina [Schumacher'in eşi] bir zamanlar bizim eski pilotumuz Heinz-Harald Frentzen'ın kız arkadaşıydı, sonrasında Michael ile evlendi."
"Dolayısıyla bir bağlantımız vardı, kendisine ulaştım ve Michael'i ziyaret etmemin uygun olup olmayacağını sordum. Cevap olumsuz oldu, kendi ailesi dışında kimsenin onu görmesine izin verilmiyordu."
"O günün ardından genç Mick Schumacher bana ulaştı, gerçekten sıradışı bir isim." dedi.
Michael Schumacher, Jordan
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
Schumacher birçok kişi tarafından tarihin en iyi pilotu olarak kabul ediliyor, fakat Jordan bu görüşe tam olarak katılmıyor.
Jordan, "Michael tarihin en iyi pilotu mu? Bu konuda birtakım şüphelerim var -fakat sadece ben böyle düşünüyorum, herkes kendi kişisel görüşüne sahip."
"Kesinlikle çok hızlıydı, ancak söz konusu yarışmak olduğunda kendisinin stiliyle alakalı bazı şeyleri hiçbir zaman sevmedim." dedi.
Son Haberler
Jordan: "Michael Schumacher'i görmeme izin verilmedi"
Eski Jordan takımının patronu ve sahibi Eddie Jordan, geçtiğimiz senelerde Michael Schumacher'i ziyaret girişimlerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.
Schumacher ve Ferrari sene sonu yolları ayırıyor
Mick Schumacher, sezon sonunda 4 sezondur bünyesinde bulunduğu Ferrari Sürücü Akademisi'nden ayrılacak.
Seidl: "Bir haftalık arada toparlanacağız"
McLaren takım patronu Andreas Seidl, Spa'da puanın mümkün olmadığını ve Zandvoort'ta geri döneceklerini söyledi.
Mercedes, 2022 konseptini terk etme konusunda kararsızlık yaşıyor
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecek sene için sahip oldukları mevcut araç konseptinde değişiklik yapıp yapmama konusunda kararsızlık yaşadıklarını kabul etti.