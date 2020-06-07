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Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"

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Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 09:36

Eski Jordan takımının sahibi Eddie Jordan, Ralf Schumacher'le yarıştıkları dönemde Michael Schumacher'in, kardeşi Ralf'in Williams'a gidebilmesi için kendisine 2 milyon pound ödediğini söyledi.

Michael Schumacher, 1991 yılında F1'e Jordan'la adım attı ve ardından Benetton takımına geçiş yaptı. Ancak kardeşi Ralf Schumacher de sonrasında Jordan takımı için mücadele etti.

Michael sadece 1991 Belçika GP'de Jordan'la yarıştı ancak yarışın ilk turunda sorun yaşayıp yolda kalsa bile, sıralama turlarında harika bir performans göstererek Benetton'a imza attı.

1997 yılında ise bu kez Ralf'in F1 macerası Jordan'da başladı. 1997 ve 1998 yıllarında İrlandalı ekip için yarışan Ralf, 1999'da Williams'tan teklif aldı ve o dönem Jordan'la olan anlaşması devam ediyor.

Williams anlaşmasının gerçekleşmesi için Jordan'ın Ralf'le olan anlaşmasını fesh etmesi gerekiyordu.

Peter Windsor'un YouTube'daki programına konuk olan Eddie Jordan, bu konuyla ilgili anısını şöyle anlattı: "Michael, Ralf'in sözleşmesini fesh etmek ve Williams'ta yarışmasını sağlamak için bana 2 milyon pound ödedi."

"Elbette bunu yapmaktan son derece mutlu oldum. Herkesi memnun eden bir anlaşmaydı."

Schumacher, 1991'de aniden Jordan'dan Benetton'a geçmişti ve bu durum Jordan'ı epey bir rahatsız etmişti.

Eddie Jordan, Ralf'e ödenen parayı bir çeşit "intikam" olarak görüyor.

Jordan, "Kimse Jordan'ı para ödemeden terk edemez!" diyerek gülümserken, "Yıllar sonra Michael Schumacher'den bunun intikamını aldım." dedi.

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Ralf Schumacher, Jordan 198 ve yarış mühendisiSam Michael

Ralf Schumacher, Jordan 198 ve yarış mühendisiSam Michael
1/4

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda

Ralf Schumacher, Jordan 198 Mugen-Honda
2/4

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: 1. Damon Hill, Jordan, 2. Ralf Schumacher, Jordan; 3. Jean Alesi, Sauber

Podyum: 1. Damon Hill, Jordan, 2. Ralf Schumacher, Jordan; 3. Jean Alesi, Sauber
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Michael Schumacher, Ferrari F310B ve Ralf Schumacher, Jordan 197

Michael Schumacher, Ferrari F310B ve Ralf Schumacher, Jordan 197
4/4

Fotoğraf: Sutton Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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