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Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Michael ile küçük bir sorunum var"

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Jordan: "Michael ile küçük bir sorunum var"
Ekleyen:
, Editör
17 Nis 2020 17:24

Telekonferans yoluyla Off the Ball sitesine konuşan Eddie Jordan, Formula 1'in en iyi pilotunun ne Ayrton Senna, ne de Michael Schumacher olduğunu söyledi.

1991 ve 2005 sezonları arasında Formula 1'de yarışan Jordan takımının kurucusu Eddie Jordan, Joe Molloy'a bazı açıklamalarda bulundu. Buna, bazı insanları şoke edecek olan 'dünyanın en iyi sürücüsü' açıklamaları da dahildi.

"Bunu söylediğinizde düşünülmesi gereken birkaç şey var. Michael Schumacher ile ilgili küçük bir sorunum var ve insanlar bana gelip onun 'takımımda süren en iyi sürücü' olduğunu söylüyorlar."

"Ben Fretzen, Fisichella, Barrichello ve Irvine ile de çalıştım. Birkaç insanı söylemedim bile, Johnny Herbert - ki benimle alt kategorilerde şampiyon oldu - ve Jean Alesi gibi."

"1982'de yarışmayı bıraktım, genç bir sürücü almaya karar verdim ve onu Macau'ya götürdüm. Ona, onun ilk Formula 3 sürüşünü verdim ve başka bir takım ile Macau'ya gittim, Marlboro takımı ile, ve orada kazandık."

"Ve oradan itibaren Formula 1'de yarışmaya başladı ve adı da Ayrton Senna'ydı. İnsanlar genellikle Senna'nın benimle beraber başladığını hatırlamaz, aynı bir diğer dünya şampiyonu Damon Hill gibi, daha sonrasında da Michael Schumacher da böyle oldu."

"Ancak tüm bu isimleri bir araya getirip en iyi sürücünün kim olduğunu sorarsanız... tabii ki de Michael inanılmaz bir yeteneğe sahipti, ama Senna da buna sahipti."

"Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek hep zordur... Genellikle hayretler içerisinde bırakan veya kaos yaratan taraf ben oluyorum çünkü bence o ikisi de yarıştığım, veya karşılarında yarıştığım, en iyi pilot değildi. Dönüp dolaşıp her zaman Alain Prost kararını veriyorum."

"İnsanlar 'ne, o ciddi mi?' diyerek tepki veriyorlar. Ancak Alain Prost dört şampiyonluk kazandı. Bir şampiyonluğu yarım puanla kaçırdı ve bununla beraber bir şampiyonluk daha kaçırdı. Alain ile ilgili sevdiğim şey, zamanı test etmesiydi."

"Gene bizimle çalışıyor, Fransız televizyonunda yer alıyor ve hâlâ aynı adam olarak karşımıza çıkıyor. 1979'da onunla dünya şampiyonluğu kazanan Marlboro takımındaydık, o zamanlar ikimiz de genç birer çocuktuk."

"Onun genç bir Fransız sürücü olarak kazandığı başarılar inanılmazdı. O zaman, diğer herkesten daha fazla anladığım bir şey vardı - takım arkadaşının kim olduğu umrunda bile değildi."

"O bir takım oyuncusuydu. Ve efsane Michael Schumacher ile, Ferrari ile imzaladığımız anlaşmalara dönüp baktığımda - kesinlikle inanılmaz yeteneği hakkında bir şüphem yok - bana göre kendisini tek bir alanda yarı yolda bırakıyordu."

"Bu tek alan ise tüm kontratlarda, gerek Irvine ile imzaladığım, gerek Barrichello ile imzaladığım, veya kim olursa olsun - kontratlarda olan tek madde, bu pilotların Michael Schumacher'in yanında ikinci pilotluk yapacak olmasıydı."

"Sadece kendi düşüncem ile bunu diliyorum... Onun en iyisi olmasını istiyorum, ama olmuyor. Bana göre o sadece, Senna'nın seviyesinde inanılmaz bir doğal yeteneğe sahip bir sürücü. İnsanlar Senna'ya karşı daha aşkla bağlıydı, çünkü onun en iyisi olduğuna inanmak istiyorlardı."

"Büyük ihtimalle Michael, onların arasındaki en yeteneklisiydi, ancak son 30 yılda gördüğüm en yetenekli pilot kesinlikle Alain Prost'tu."

"Büyük ihtimalle bu durum yakın zamanda değişecek çünkü Lewis Hamilton'ın bahsettiğimiz her şeyi başardığına inanıyorum. Tamam, bunu tekel olduğu farklı bir dönemde yaşadı. Ancak o, tamamını ortaya koydu."

"Bence birkaç ay içerisinde, eğer bu sene bir dünya şampiyonası yapıldığını görürsek, yedi dünya şampiyonluğuna ulaşan başka bir sürücü göreceğiz."

"Bence Lewis Hamilton, tarihin en iyi sürücüsü olabilmek için her türlü şansa sahip."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Efe Kahya

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