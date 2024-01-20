Jordan: "Mercedes'i şampiyonluktan uzak görmek bir hata"

Formula 1'in zemin etkisi çağında şampiyonluk yarışına katılacak formun sırrını henüz bulamayan Mercedes için zorlu birkaç sezon oldu.

Red Bull, geçtiğimiz sezon 22 yarışın 21'ini kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Böylece arka arkaya çifte şampiyonluklarını baskın bir şekilde ilan ettiler.

2023, Mercedes'in 2011'den bu yana galibiyetsiz geçirdikleri ilk sezon oldu. Ancak W15 ile 2024'te piste yeniden tasarlanmış ve rakipleriyle mücadele edebilen bir araç oluşturmaya hazırlanan ekip, 2021'den bu yana ilk kez şampiyonluk adayı olmayı umuyor.

Ferrari'nin yanı sıra 2023'te yükselişe McLaren'in de benzer niyetleri var. Ancak Jordan bu iki takımın olası 2024 şampiyonluk rakipleri olarak tartışıldığı, Mercedes'in ise tartışılmadığı hissine kapıldı ki bu tehlikeli bir gözden kaçırma olabilir.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Jordan'ın kesinlikle başarabileceğine inandığı rekor kıran sekizinci şampiyonluğu kovalarken yedi Dünya Şampiyonluğu unvanını elinde tutuyor.

Formula For Success podcast'inde Jordan, "Neler olup bittiğinden emin değilim ama dürüst olmak gerekirse insanlar Mercedes hakkında eskisi gibi konuşmuyorlar."

"Onlara şampiyonluk adayı olarak bakmıyorlar. Max'in tekrar şampiyon olacağı kesin gibi görünüyor ve sonra Ferrari'den bahsediyoruz, McLaren'den bahsediyoruz."

"Ama bence bu konuda hata yapıyor olabiliriz. Çünkü bence Lewis'in içinde yeniden Dünya Şampiyonu olmak için hala güç var. Ben buna inanıyorum." dedi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes 2022'de Brezilya'da sprint ve grand prix dublesi ile bir galibiyet elde ederken, takım kısa süre sonra hata olduğunu anladığı benzersiz 'zero-pod' konseptine sadık kalmaya karar verdi.

Hamilton, W14'ün hızının düştüğü ortaya çıktığında takımı eleştirmekten çekinmedi. Takım patronu Toto Wolff da benzer şekilde eleştirdi ve Jordan Wolff'un 'kibirli' ve 'hatalı' olduğunu düşündü.

Ancak sezon ilerledikçe Mercedes takımının üçte birlik sahibi tarafından bu eleştirilerin 'yumuşatıldığına' ve W15'in yanlışları düzeltmesine odaklanıldığına inanıyor.

Jordan, "Bence yılın başında Toto'da biraz kibir vardı."

"Bunu yumuşattığını gördüğüme sevindim. Çünkü mühendislerin yanlış anladığını söylediğinde tüm soruları aldım, oysa ben 'Dinle, şirketin CEO'su sensin, nihai olarak sen sorumlusun, sorumluluk sende bitiyor' dedim. Bunu yanlış anladınız. Bence söylemen gereken kelime Toto, 'Biz yanlış anladık' olmalıydı."

"Çünkü o, bu ekibin büyük bir parçası. Oluşturulmasına yardım ettiği yapının ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işler ters gittiğinde, bence hepimiz ellerimizi kaldırmalı ve bunu paylaşmalıyız." dedi.

Hem Hamilton hem de takım arkadaşı George Russell, 2025 sonuna kadar sürecek yeni sözleşmeler imzalayarak Mercedes'i yeniden şampiyonluğa ulaştırma misyonuna bağlı kaldılar.