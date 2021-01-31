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Formula 1 / Son dakika

Jordan: "Mercedes'i kimse yenemez çünkü kusursuzlar"

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Jordan: "Mercedes'i kimse yenemez çünkü kusursuzlar"
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, Editör

Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Mercedes'in şu anda yenilemeyecek kadar kusursuz olduğunu düşünüyor.

Mercedes, 2014'ten bu yana spora damga vurmayı başardı ve arka arkaya yedi takımlar ve yedi pilotlar şampiyonluğu kazandı.

Bu süreç içerisinde Red Bull ve Ferrari zaman zaman galibiyetler alsa da, Mercedes'in seviyesine yaklaşamadılar.

Eddie Jordan, 2021'de Mercedes'in yine yenilmez olacağını düşünüyor.

BBC'ye konuşan Jordan, “Spor zor durumda çünkü hiç kimse Mercedes'i yenemeyecek. Onlar işini herkesten daha iyi yapıyorlar."

"Racing Point geçen yıl bir yarış kazandı ve Sergio Perez için inanılmaz bir başarıydı. Max Verstappen de sezonun son yarışını kazandı, ancak buna aldanmamak gerek."

"Mercedes en iyi insanlara ve en iyi motora sahip, öyleyse şampiyonluğu nasıl kazanamasınlar ki? Bu benim için bir sorun."

"Artık iyi sponsorlar bulmak da zor, haliyle rekabet etmek imkansız." dedi.

Jordan ayrıca Lewis Hamilton'la ilgili de, "Her televizyon kanalı onunla röportaj yapmak ister. Mercedes muhtemelen onun başarısının esas olarak hızlı bir araca sahip olmasına bağlı olduğunu düşünüyor. Sonuçta takım en iyi aracı sağlayarak ona dünya şampiyonu olma şansı vererek. Bu inkar edilemez bir şey."

"Ancak Lewis'i başka bir sürücüyle değiştirip aynı başarıya ulaşabileceklerini düşünüyorlarsa, bence yanılıyorlar."

"Kesin olan bir şey var: Toto Wolff'un kafasını karıştırmak çok zor, çünkü o çok zeki bir insan. Lewis Hamilton'ın sahip olduğu değeri çok iyi biliyor ve bence herkese için uygun bir çözüm bulacaklar. Çünkü Formula 1'in böyle bir sürücüye ihtiyacı var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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