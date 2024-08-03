Jordan: "Mercedes, Verstappen'in maaşını karşılamak için büyük bir bütçe ayırdı"

Belçika Grand Prix'sinin yapıldığı günlerde Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın yeri için Max Verstappen'i getirmeyi düşündüğünü ancak bu seçeneğin pek olası görünmediğini söyledi.

Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Formula For Success podcast'inde Mercedes'in Hollandalı pilotun maaş beklentilerini karşılamak için bir bütçe oluşturduğunu açıkladı.

Jordan şöyle dedi: "Monako'da Toto Wolff, INEOS'tan Jim Ratcliffe ve Mercedes şefi Ola Kallenius arasında bir toplantı yapıldı."

"Birlikte Max'in olası maaş taleplerini karşılayacak bir bütçe oluşturdular. Max de bunun farkında. Fakat o toplantıya katılıp katılmadığını bilmiyorum."

"Elbette bu, Toto'nun Max'i ne kadar çok istediğini gösteriyor."

"Dolayısıyla Max'i önümüzdeki birkaç yıl içinde Mercedes için yarışırken görürsek şaşırmamalıyız."