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Formula 1 Belçika GP

Jordan: "Mercedes, Verstappen'in maaşını karşılamak için büyük bir bütçe ayırdı"

Eddie Jordan'a göre Mercedes, Max Verstappen için büyük bir maaş bütçesi ayırmış durumda.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Belçika Grand Prix'sinin yapıldığı günlerde Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın yeri için Max Verstappen'i getirmeyi düşündüğünü ancak bu seçeneğin pek olası görünmediğini söyledi.

Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Formula For Success podcast'inde Mercedes'in Hollandalı pilotun maaş beklentilerini karşılamak için bir bütçe oluşturduğunu açıkladı.

Jordan şöyle dedi: "Monako'da Toto Wolff, INEOS'tan Jim Ratcliffe ve Mercedes şefi Ola Kallenius arasında bir toplantı yapıldı."

"Birlikte Max'in olası maaş taleplerini karşılayacak bir bütçe oluşturdular. Max de bunun farkında. Fakat o toplantıya katılıp katılmadığını bilmiyorum."

"Elbette bu, Toto'nun Max'i ne kadar çok istediğini gösteriyor."

"Dolayısıyla Max'i önümüzdeki birkaç yıl içinde Mercedes için yarışırken görürsek şaşırmamalıyız."

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