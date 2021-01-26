Jordan: "Mercedes, Hamilton'la olan kontratını önümüzdeki günlerde uzatacak"

Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı 2020'nin ardından sona erdi ve şimdi taraflar yeni kontrat için görüşmeler gerçekleştirse de, henüz imzalanan bir şey yok.

Mercedes takım patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte yeni kontratla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve en geç Bahreyn'e kadar imzaların atılması gerektiğini söyledi.

Daha önce Mercedes'in Hamilton'a "kapıyı göstermesi gerektiğini" söyleyen Eddie Jordan, iki taraf arasındaki yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını iddia etti.

PA haber ajansına konuşan Jordan, "Lewis’in bir hafta içinde sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. Şubat ayına sarkacağını sanmam."

"Lewis’ten sonra Mercedes nereye yönelecek? Elbette istedikleri kişiyi alabilirler ama Toto o şekilde çalışmıyor."

"Kış arasında hissesini artırdı, INEOS’u 3'te bir ortak haline getirdi ve kafasında tartması gereken biriyle padokta oradan oraya yürümek istemeyecektir."

"O, anın adamıyla olmak isteyecektir; Formula 1’de kralların kralıyla, yani Lewis Hamilton’la." dedi.

14 yıl boyunca Formula 1'de takım yöneticiliği yapan Jordan, Mercedes'in son yedi yılda altı şampiyonluk kazanan Hamilton'a Mercedes'in TV gelirinin bir kısmının verilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yılın sonbahar aylarında yayınlanan hesaplamalara göre Gümüş Oklar, F1'in TV yayınından neredeyse dörtte bir pay aldı ve ticari ortaklar için yaklaşık 4 milyon poundluk kümülatif reklam değeri üretti.

Jordan, “Mercedes'in pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanması sonucunda elde ettiği TV gelirlerinin bir kısmı bence Lewis'e gitmeli."

"Sahip oldukları başarının ve aldıkları ödülün çok önemli bir parçası oldu. TV'deki insanların ilk konuşmak istediği kişi kim? Lewis. Lewis'in yorumları herkesten daha fazla tekrarlanmıyor mu ? Tabii ki evet."

"LeBron James ve Tiger Woods'a bakarsanız, onlar kendi sporlarının organizatörlerine gittiler ve varlıklarının spora güvenilirlik ve destek getirdiğini söyleyerek bunun karşılığını aldılar. Benzer bir şekilde Lewis'e takımın aldığı paradan verilebilir. Bunu neden hak etmeyeceğini anlamıyorum."

"Bazıları zaten çok fazla ödeme aldığını söyleyebilir ve belki de öyle, ama hepimiz kimsenin Michael Schumacher'in rekorlarına yaklaşmayacağını söylemiştik ve şimdi sekiz kez dünya şampiyonluğunu kazanarak onu yenme potansiyeline sahip bir sürücünüz var." dedi.