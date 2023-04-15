Jordan: "McLaren, Ron Dennis'i özlüyor"

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Dennis, 1980'de takımın başarılı bir döneminin ardından takıma katıldı ve onun liderliğinde McLaren, sonuncusu 2008'de Lewis Hamilton ile olmak üzere yedi Takımlar Şampiyonluğu ve 10 Pilotlar Şampiyonluğu kazandı.

Dennis, 2016'da yönetim görevinden ayrılmasının ardından 2017 yılında MTC'den ayrıldı ve o zamandan beri takım aynı başarıyı yakalayamadı.

2023, Dennis'in ayrılışından bu yana McLaren'ın en kötü yıllarından biri olacak gibi görünüyor çünkü MCL60, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülüğü elde etme hedeflerine ulaşacak bir performansa sahip değil.

Coulthard, Jordan ile birlikte Formula For Success adlı podcast'inde, "Ron Dennis bence dış dünya tarafından yanlış anlaşıldı."

"O takıma karşı inanılmaz ilgili biriydi ve sağlık sorunları ya da ailevi sorunlar olduğunda takım çalışanlarıyla ilgilenirdi."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Onlarla sessizce ama harika bir şekilde ilgilendi çünkü takımın önemini biliyordu." dedi.

1990'larda ve 2000'lerin başında kendisi de bir takım sahibi olan Jordan da Dennis'i övdü ve onu çalışanlar için 'isimsiz kahraman' olarak tanımladı. Ayrıca McLaren'in onu özlediği yorumunda da bulundu.

Jordan, "Ron mükemmeliyetçi biriydi, değil mi? Her şeyi planlamıştı. Ayrton Senna ve Alain Prost gibi pilotları isterdi."

"Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu konuya güldük ve hem aracı ve hem insanları hazırlama şekli konusunda ne kadar detaycı ve titiz olduğu için Ron'la biraz dalga geçtik, ama bahse girerim ki McLaren şu an onu özlüyor."

"Çünkü takım artık eskisi gibi değil. Ron Dennis kendini ekibine adamış biriydi ve orada çalışanlar için isimsiz bir kahramandı." dedi.