Önceki / Red Bull'un dominasyonu, neden sadece aerodinamisine bağlı değil?
Formula 1 Haberler

Jordan: "McLaren, Ron Dennis'i özlüyor"

Eddie Jordan, McLaren'ın uzun süre takımın patronluğunu yapan Ron Dennis'i özlediğine inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Jordan: "McLaren, Ron Dennis'i özlüyor"
Haberi dinle

Dennis, 1980'de takımın başarılı bir döneminin ardından takıma katıldı ve onun liderliğinde McLaren, sonuncusu 2008'de Lewis Hamilton ile olmak üzere yedi Takımlar Şampiyonluğu ve 10 Pilotlar Şampiyonluğu kazandı.

Dennis, 2016'da yönetim görevinden ayrılmasının ardından 2017 yılında MTC'den ayrıldı ve o zamandan beri takım aynı başarıyı yakalayamadı.

2023, Dennis'in ayrılışından bu yana McLaren'ın en kötü yıllarından biri olacak gibi görünüyor çünkü MCL60, Takımlar Şampiyonası'nda dördüncülüğü elde etme hedeflerine ulaşacak bir performansa sahip değil.

Coulthard, Jordan ile birlikte Formula For Success adlı podcast'inde, "Ron Dennis bence dış dünya tarafından yanlış anlaşıldı."

"O takıma karşı inanılmaz ilgili biriydi ve sağlık sorunları ya da ailevi sorunlar olduğunda takım çalışanlarıyla ilgilenirdi."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Onlarla sessizce ama harika bir şekilde ilgilendi çünkü takımın önemini biliyordu." dedi.

1990'larda ve 2000'lerin başında kendisi de bir takım sahibi olan Jordan da Dennis'i övdü ve onu çalışanlar için 'isimsiz kahraman' olarak tanımladı. Ayrıca McLaren'in onu özlediği yorumunda da bulundu.

Jordan, "Ron mükemmeliyetçi biriydi, değil mi? Her şeyi planlamıştı. Ayrton Senna ve Alain Prost gibi pilotları isterdi."

"Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bu konuya güldük ve hem aracı ve hem insanları hazırlama şekli konusunda ne kadar detaycı ve titiz olduğu için Ron'la biraz dalga geçtik, ama bahse girerim ki McLaren şu an onu özlüyor."

"Çünkü takım artık eskisi gibi değil. Ron Dennis kendini ekibine adamış biriydi ve orada çalışanlar için isimsiz bir kahramandı." dedi.

paylaşım
yorumlar

Red Bull'un dominasyonu, neden sadece aerodinamisine bağlı değil?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Formula 1

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum" Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Formula 1

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik" Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"

Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"

Formula 1

Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı" Hill: "Leclerc, takımda daha fazla söz sahibi olmalı"

McLaren Daha fazlası
McLaren
Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Formula 1

Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner" Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

Formula 1

Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici" Norris: "DRS ile bu kadar kötü olmamız şok edici"

Norris'e göre son tur kaosunun sebebi Pirelli lastikleri!

Norris'e göre son tur kaosunun sebebi Pirelli lastikleri!

Formula 1
Avustralya GP

Norris'e göre son tur kaosunun sebebi Pirelli lastikleri! Norris'e göre son tur kaosunun sebebi Pirelli lastikleri!

Son Haberler

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

F1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum" Schumacher: "Mercedes'te çok fazla şey öğreniyorum"

Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

MGP MotoGP
Amerika GP

Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış Marquez, kask içerisinde kustuğu için kaza yapmış

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

F1 Formula 1

Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik" Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi" Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.