Jordan: "Lewis, her zamankinden daha iyi bir şekilde geri dönecek"

Abu Dhabi Grand Prix'sinin startında liderliği ele geçiren Hamilton, yarışı kontrol ediyordu ve 8. şampiyonluğuna çok yakındı.

Ancak yarışın bitimine yaklaşık 5 tur kala Nicholas Latifi kaza yaptı ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Mercedes pist üstü pozisyonunu korumak için lider Hamilton'ı güvenlik aracı altında pite almadı. Red Bull ise yumuşak lastiklere geçti.

Fakat Verstappen ve Hamilton arasında tur yemiş birkaç araç yer alıyordu ve Hollandalı pilotun, Hamilton'ı geçebilmek adına önce bu isimlere tur bindirmesi gerekecekti.

Şampiyona direktörü Michael Masi, ilk olarak kimsenin turunu geri almayacağını söylese de sonrasında karar değiştirdi.

Hamilton ve Verstappen'in arasında yer alan Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel'e turlarını geri alma fırsatı verildi.

Fakat Ricciardo, Stroll ve Schumacher'in turlarını geri almasına izin verilmedi.

Bütün bu yaşananların ardından Verstappen, son turda Hamilton'ı geçti ve kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

FIA'nın yarışın son turlarında verdiği kararlar eleştirilmişti ve Mercedes, bu olayı temyize taşımıştı. fakat sonrasında olayı temyize taşımaktan vazgeçmişti.

Hamilton Abu Dhabi GP'de yaşananların ardından herhangi bir röportaj vermedi, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunmadı ve Perşembe günü gerçekleştirilen FIA Ödül Töreni'ne de katılmadı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, lifts his trophy Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Hamilton'ın spordan ayrılabileceğini ima eden demeçler vermişti ve Hamilton'ın emekli olabileceğini belirten iddialar giderek artmıştı.

Eddie Jordan ise Hamilton'ın sporu bırakacağını düşünmüyor. Jordan'a göre, Hamilton, her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönecek.

"Bu tepkinin, olayın hemen ardından gelen bir tepki olduğunu düşünüyorum. Elbette yaşananlara inanamıyor olabilir ama bu olaya yeniden baktığında, birkaç şeyin üst üste geldiğini görecek. Latifi'nin kazasıyla birlikte yaşananlardan dolayı çok şanssızdı."

"Ancak yarış direktörünün yaptıklarına bakacak olursak, [Michael Masi'nin] çok az seçeneği vardı. O [Michael Masi], yapması gerekeni yaptı."

"Lewis, 7 kez dünya şampiyonu olarak sporu bırakmak istemeyecektir. Böyle bir olayın ardından bırakmak istemeyecektir. O, sporu formunun zirvesindeyken bırakmak isteyecektir ki bana göre bu, gelecek sezon şampiyonluk için savaşması için ona daha çok güç veriyor. Bence o gelecek sene şampiyon olabilir."

"Bence bu yaşananlar ona gelecek sezonun sonu için çok iyi bir fırsat oluşmasını sağlıyor. O, 'Max'ı tebrik ederim, beni geçen sene yendi ama ben de onu bu sene adil bir şekilde yendim ve emekli oluyorum. Bu benim 8. şampiyonluğum, tadını çıkarın.' diyebilir."

"Hamilton, Brezilya'dan bu yana inanılmaz bir form yakaladı. Ben öyle bir yarış görmedim. Gridin arkasından gelerek kazanması, mükemmeldi ve o yarıştan bu yana mükemmeldi."

"Abu Dhabi'de yaşananlardan dolayı tüm bunları çöpe mi atacak?"

"Bu çocuğu küçüklüğünden beri tanıyorum ve mükemmel bir insan olan babası Anthony'le konuştum. Bence Lewis, Noel'i geçirmesinin ardından mücadeleye geri dönecek ve muhtemelen, her zamankinden daha iyi olacak."