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Formula 1 Belçika GP

Jordan: "Lewis gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edebilir"

Eddie Jordan, Lewis Hamilton'ın 2025'te şampiyonluk savaşı vereceğine inanıyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 2. sıra, yarış sonrası basın toplantısında

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 2. sıra, yarış sonrası basın toplantısında

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Sezonun son dört yarışında  80 puan topladı (Oscar Piastri'nin topladığı puanla aynı) ve bu sayı aynı dönemde hem Red Bull Racing (78) hem de Ferrari'nin (75) topladığı puandan daha fazla.

Mercedes şampiyonaya çok iyi başlayamasa da bu yıl aracı şaşırtıcı derecede geliştirmeyi başardı.

W15 artık hem Hamilton hem de George Russell'ın düzenli olarak galibiyet için mücadele etmesine olanak tanıyor ve Spa'daki diskalifiye olmasaydı, şampiyonada daha da iyi bir noktada yer alacaklardı.

Fakat Hamilton, sezon sonunda Mercedes'i bırakarak şu anda gelişim konusunda nispeten kaybolmuş gibi görünen Ferrari'ye geçecek.

Ancak Eddie Jordan'a göre bu geçiş Hamilton'ı durduramayacak.

Jordan, Formula for Success podcast'inde, "Sezon başında Lewis daha çok Ferrari'ye geçmeyi, yanına doğru insanları almayı düşünüyordu ve bu konuda özellikle Frederic Vasseur'ün desteğini alma konusunda endişeliydi."

"Fakat şimdi görüyorum ki Lewis yine tamamen pistteki mücadeleye odaklanmış durumda."

"Bence önümüzdeki yıl şampiyonluk için mücadele edebilecek. Onunla birlikte Ferrari harika bir takım olacak. Eminim Maranello'daki herkes Lewis'in eski formuna döndüğünü görmekten çok mutludur."

"Mercedes de oldukça iyi bir performans sergileyecek ama Ferrari inanılmaz güçlü olacak." dedi.

David Coulthard da aynı fikirde: "Hamilton Mercedes ile yollarını ayırmak için gün sayıyor olsa da, eski formuna geri dönmüş gibi göründüğünü söyleyebiliriz."

"Yine de zihninde şimdiden Ferrari'ye geçiş ve İtalya'ya taşınmak var."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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