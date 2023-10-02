Prime'a abone ol
Önceki / Hamilton'dan Ferrari yanıtı: "Hiç teklif almadım ama sohbetler oldu"
Formula 1 Haberler

Jordan: "Lawson muhtemelen yeni Vettel olacak"

Eski F1 takım patronu Eddie Jordan, Liam Lawson'ın Sebastian Vettel kadar iyi bir sürücü olabileceği görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Liam Lawson, AlphaTauri

Liam, AlphaTauri ile pistlere dönen fakat Hollanda GP'de sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerini aldı ve F1 aracıyla çok iyi bir iş çıkardı. Sadece Yuki Tsunoda'nın önüne geçmekle kalmadı, Singapur gibi zor bir pistte ilk puanlarını almayı başardı.

Ancak Red Bull, 2024 için İtalyan ekibin sürücü kadrosunu değiştirmek istemedi ve bundan ötürü Lawson yedek pilot olarak kalmaya devam edecek.

Jordan F1'in (şimdiki Aston Martin) kurucusu ve eski takım patronu Eddie Jordan, Lawson'ın bir sonraki Sebastian Vettel olabilecek kadar iyi olduğuna inanıyor.

Jordan'a göre Red Bull, tam olarak bundan ötürü Yeni Zelandalı sürücüye değer vermeli ve diğer takımların onu avlamasına izin vermemeli.

Formula for Success podcastine konuk olan Jordan, "Lawson'ı bir AlphaTauri aracının direksiyonunda görmek isterdim ama aynı zamanda Formula 1'in Daniel gibi renkli bir karakteri kaybetmemesi gerekiyor."

"Bir yandan, Liam'ı takımda tutmalarını tavsiye etmek istiyorum - bu şansı değerlendirmek gerekiyor çünkü yeni bir Vettel alma olasılıkları var."

"Ancak AlphaTauri'nin takım için önemli olan kendi ticari çıkarları var ve kimsenin bu tür görevlerle Daniel'den daha iyi başa çıkabileceğini sanmıyorum."

"Belki de  Lawson'ı bir yıl daha yedek pilot olarak tutmak doğru karardır. Yine de onu kaybetmemeliler çünkü bence o gerçekten iyi bir sürücü."

"Liam Formula 1'de bir şansı daha hak ediyor. Ancak orada sadece bir dünya şampiyonu olabilir, dolayısıyla Red Bull'un yerinde olsaydım ve Sergio Perez'in yerine birini geçirmek isteseydim, büyük bir geleceği olan yepyeni bir sürücü seçerdim."

"Lawson tam da bu tür bir yeteneğe sahip ve bence gelecek yıl ya da bir sonraki yıl Red Bull aracının direksiyonunda olmalı." dedi.

Liam Lawson, AlphaTauri

Liam Lawson, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar

Hamilton'dan Ferrari yanıtı: "Hiç teklif almadım ama sohbetler oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Formula 1
Katar GP

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak"

Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak"

Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak" Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak"

Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı!

Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı!

Formula 1

Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı! Resmi: FIA, Andretti'nin 2025-26 için 11. F1 takımı olmasını onayladı!

Son Haberler

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

F1 Formula 1
Katar GP

Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek" Horner: "Bir noktada başka bir takım bizi yenecek"

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

F1 Formula 1
Katar GP

Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor" Surer: "Alonso yarışmayı bıraktığında karting yapıyordu, Vettel kovanlarla ilgileniyor"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

F1 Formula 1
Katar GP

Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok" Sainz: "Ferrari içinde 'bir numara' yok"

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

F1 Formula 1
Katar GP

F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz" F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol