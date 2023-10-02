Jordan: "Lawson muhtemelen yeni Vettel olacak"

Liam, AlphaTauri ile pistlere dönen fakat Hollanda GP'de sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerini aldı ve F1 aracıyla çok iyi bir iş çıkardı. Sadece Yuki Tsunoda'nın önüne geçmekle kalmadı, Singapur gibi zor bir pistte ilk puanlarını almayı başardı.

Ancak Red Bull, 2024 için İtalyan ekibin sürücü kadrosunu değiştirmek istemedi ve bundan ötürü Lawson yedek pilot olarak kalmaya devam edecek.

Jordan F1'in (şimdiki Aston Martin) kurucusu ve eski takım patronu Eddie Jordan, Lawson'ın bir sonraki Sebastian Vettel olabilecek kadar iyi olduğuna inanıyor.

Jordan'a göre Red Bull, tam olarak bundan ötürü Yeni Zelandalı sürücüye değer vermeli ve diğer takımların onu avlamasına izin vermemeli.

Formula for Success podcastine konuk olan Jordan, "Lawson'ı bir AlphaTauri aracının direksiyonunda görmek isterdim ama aynı zamanda Formula 1'in Daniel gibi renkli bir karakteri kaybetmemesi gerekiyor."

"Bir yandan, Liam'ı takımda tutmalarını tavsiye etmek istiyorum - bu şansı değerlendirmek gerekiyor çünkü yeni bir Vettel alma olasılıkları var."

"Ancak AlphaTauri'nin takım için önemli olan kendi ticari çıkarları var ve kimsenin bu tür görevlerle Daniel'den daha iyi başa çıkabileceğini sanmıyorum."

"Belki de Lawson'ı bir yıl daha yedek pilot olarak tutmak doğru karardır. Yine de onu kaybetmemeliler çünkü bence o gerçekten iyi bir sürücü."

"Liam Formula 1'de bir şansı daha hak ediyor. Ancak orada sadece bir dünya şampiyonu olabilir, dolayısıyla Red Bull'un yerinde olsaydım ve Sergio Perez'in yerine birini geçirmek isteseydim, büyük bir geleceği olan yepyeni bir sürücü seçerdim."

"Lawson tam da bu tür bir yeteneğe sahip ve bence gelecek yıl ya da bir sonraki yıl Red Bull aracının direksiyonunda olmalı." dedi.

Liam Lawson, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool