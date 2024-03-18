Jordan: "Lance bir basamak yukarı çıkıp kendisini toparlamalı"

Lance Formula 1 kariyerine 2017 yılında 18 yaşındayken Williams ile başladı ve o zamandan bu yana seride geçirdiği süre boyunca yeteneklerini göstermiş olsa da, performansını istikrarlı bir şekilde piste yansıtamadı.

Jordan, Lance'in çaylak yılında Azerbaycan'da podyumu elde ederek inanılmaz derecede iyi bir iş ortaya koydu. Ancak genel olarak bir sonraki kariyer basamağı eksik kaldı. Kanadalı pilot için 2024 de zor başladı.

İki kez Dünya Şampiyonu olan takım arkadaşı Fernando Alonso tarafından 2023'te geride bırakılmıştı. Alonso yeni sezona bir dokuzunculuk ve bir de beşincilikle başlarken Stroll Bahreyn sezonun ilk yarışında 10. olmuştu bir sonraki ayak olan Suudi Arabistan'da ise yarışı bariyerlerde noktalamıştı.

Formula For Success podcast'inde Jordan, "Lance'in inanılmaz derecede iyi yarışları oldu. Bakü aklıma geliyor ve diğer bazı yarışlar. Ama çok nadir oldu bu yarışlar, çok sık değil."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lance Stroll, yeterince iyi sıralama geçiremiyor, belki şanslıysa ilk 10'a girebiliyor ama Alonso her zaman ondan daha hızlı." dedi.

Jordan'a göre bu durum, Aston Martin'den Dünya Şampiyonası'nı kazanacak bir takım yaratmaya çalışan takım sahibi Lawrence'ı zor durumda bırakıyor. Jordan, Lance pistte gelişme göstermediği sürece takımın gerekli personeli nasıl çekebileceğini ve böylesine zorlu bir gücü nasıl yaratabileceğini de sorguluyor.

Jordan, "Bu yüzden kafam karışık. Lawrence Stroll nasıl olur da dünyanın en iyi teknik insanlarını bulup takımını istikrarlı bir şekilde yarış kazanan bir takım haline getirir? diye düşünüyorum."

"Ya Lance bir basamak yukarı çıkıp kendini gerçekten toparlamalı ve sürekli olarak podyumda bitirmeli, o zaman insanlar onun yapabileceklerine tamamen inanacaktır. Ama şu anda aldığı sonuçlar yeterince iyi değil. Bence bunu bir kez daha düşünmek zorunda kalacak." dedi.

Sekizinci F1 sezonuna giren Stroll'ün şu ana kadar üç podyumu ve bir pole pozisyonu bulunuyor.