Jordan: "İspanya GP için iki rakip pist arasında 'sürtüşme' olacak"

Barselona pisti en az 2026 yılına kadar takvimde kalacak olsa da, Madrid'in o sezondan itibaren 10 yıllık bir anlaşmayla gelmesi ve İspanya Grand Prix'sinin adını alması, 2027'den itibaren ülkede iki yarışa ev sahipliği yapılması için büyük bir mücadeleye yol açıyor.

Barselona'nın sporda kalmak için zorlu bir pazarlıkla karşı karşıya olduğunu düşünen Jordan, Madrid'in gelecekte İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için 'mükemmel' olacağına inanıyor.

Formula For Success podcast'ine konuşan Jordan, "Barselona'da zamanında gerçekten iyi bir pist inşa edildi ve bunun sonucunda F1'e pek çok İspanyol sürücü geldi."

"Hepimiz [Fernando] Alonso'nun hâlâ gridde olduğunu biliyoruz. Ama o Asturias'tan, yani kuzeybatıdan geliyor.1

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images