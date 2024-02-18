Jordan: "İspanya GP için iki rakip pist arasında 'sürtüşme' olacak"
Eddie Jordan, İspanya'nın başkenti Madrid 2026'dan itibaren ülkenin Grand Prix statüsünü üstlenirken, Madrid ve Barselona arasında bir 'sürtüşme' yaşanacağını öngörüyor.
Barcelona pit straight detail
Steve Etherington / Motorsport Images
Barselona pisti en az 2026 yılına kadar takvimde kalacak olsa da, Madrid'in o sezondan itibaren 10 yıllık bir anlaşmayla gelmesi ve İspanya Grand Prix'sinin adını alması, 2027'den itibaren ülkede iki yarışa ev sahipliği yapılması için büyük bir mücadeleye yol açıyor.
Barselona'nın sporda kalmak için zorlu bir pazarlıkla karşı karşıya olduğunu düşünen Jordan, Madrid'in gelecekte İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için 'mükemmel' olacağına inanıyor.
Formula For Success podcast'ine konuşan Jordan, "Barselona'da zamanında gerçekten iyi bir pist inşa edildi ve bunun sonucunda F1'e pek çok İspanyol sürücü geldi."
"Hepimiz [Fernando] Alonso'nun hâlâ gridde olduğunu biliyoruz. Ama o Asturias'tan, yani kuzeybatıdan geliyor.1
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rst of the field at the start
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Bence Katalan halkı - ki ülkede farklı siyasi görüşlere sahip grupların kutuplaştığını zaten biliyoruz - çok üzülecek."
"Bunun Melbourne'un Avustralya Grand Prix'sini Adelaide'den almasından bir farkı yok diyebiliriz."
"Bence sürtüşme olacak ve bu süreç pek sorunsuz geçmeyecek. Ama yapılması gereken doğru şey bu mu bilmiyorum. Bence Madrid gibi büyük bir şehirde bir cadde pisti olursa, sonuç mükemmel olur."
"Madrid çok güzel bir şehir, tıpkı Barselona gibi. Bu yüzden çok şanslılar. Orada iki harika pist var."
"Motor sporları herkesin dikkatini çekti. Artık herkes bir Grand Prix istiyor ve sadece Madrid'den bahsetmiyorum; New York, Londra, Roma, Vancouver ya da Grand Prix düzenleyebilecek diğer büyük şehirlerden de bahsedebiliriz."
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