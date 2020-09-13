Jordan: "Ineos, Mercedes F1 takımını satın alacak"

Bu yılın başında dünyanın en büyük kimya üreticilerinden bir tanesi olan INEOS, Mercedes Formula 1 ekibiyle beş yıllık sponsorluk anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma, 100 milyon sterlin değerindeydi ve bu kapsamda takımın isim sponsoru Mercedes olmuştu. Ancak anlaşma daha global hale gelebilir.

İngiliz Daily Mail'e konuşan Eddie Jordan, INEOS'un Mercedes fabrika takımını 700 milyon sterline satın alacağını söyledi.

Jordan, "Takımın mülkiyeti Sir Jim Ratcliffe ve INEOS tarafından devralınacak. INEOS'un adı zaten araçta var ve teknolojik bir ortaklıkları da var. Bu yüzden Mercedes için güzel bir çıkış yolu olacak."

"Takım INEOS olarak adlandırılacak, ancak fabrikaları yine Brackley'de olacak ve Mercedes takımda %30'luk bir paya sahip olacak. Takım artık Mercedes olarak bilinmeyecek ve Toto Wolff artık takım patronu olmayacak."

"Durum onlar için zor olacak. Kazanmaya nasıl devam edecekler? Başardıkları tüm bu şeyleri nasıl devam ettirebilecekler? Toto, spor tarihinin en iyi takım liderlerinden biri olarak nam kazandı..."

"Mercedes'te elde ettiği şey onu Mclaren'dan Ron Dennis ve Ferrari'den Jean Todt ile aynı lige koyuyor. Ama tüm iyi şeyler bir gün bitiyor." dedi.

Anlaşmanın %70'lik hisse için 700 milyon sterlin değerinde olacağı ifade ediliyor.