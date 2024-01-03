Jordan, ilk yarış öncesinde Schumacher'i bir "kurye" sanmış

55 yaşındaki Stevenson, Silverstone merkezli Aston Martin'in sadık bir üyesi ve takımla olan ilişkisi 1990'ların başında Jordan Grand Prix olarak kuruluşuna kadar uzanıyor.

1991 yazında Stevenson ve Jordan takımı; bir akşam Silverstone fabrikasında çalışma halindeydi ve yeni sürücülerinin koltuk ayarı için hazırlık yapıyorlardı.

O zamanlar 22 yaşında olan Schumacher, bir yıl önce Almanya F3 şampiyonluğunu kazanmış ve Sauber ile spor otomobil yarışlarında yer almaya başlamıştı.

Alman pilot aynı zamanda bir Mercedes sürücüsüydü fakat kendisi hakkında bilinenler bu kadardı.

Jordan pilotu Bertrand Gachot, bir trafik kazası nedeniyle Britanya'da tutuklanınca, Mercedes Jordan'dan Schumacher'i Belçikalı pilotun yerine koltuğa geçirmesini istedi ve Jordan da bunu nakit para karşılığında kabul etti.

Alman yayın organı Bild'e konuşan Stevenson, Schumacher'le ilk karşılaşmasını hatırlıyor.

Stevenson, "Takım patronu Eddie bize geldi ve 'Bertrand aracı süremeyecek. Japonya'da yarışan Michael adında genç bir pilotumuz var' dedi."

"Onun koltuk ayarını yapmak için o geceyi fabrikada geçirmemiz gerekiyordu. Fabrikada geç saatlere kadar kaldık ve aniden genç bir kurye geldi. Sonra fark ettik ki bu bir kurye değil, yeni Formula 1 pilotumuzdu!" dedi.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images Michael Schumacher, Jordan

Jordan, Spa'ya gitmeden önce Schumacher'i Silverstone'da test sürüşüne tabi tuttu ve nasıl bir iş çıkardığını görme fırsatı yakaladı.

Stevenson, "Test aracında iki veya üç tur attıktan sonra, daha önce bu aracı kullanan herkesten daha hızlıydı. Her tur en hızlı turu daha da geliştiriyordu!"

"Test seansından sonra bir arkadaşıma 'az önce geleceğin dünya şampiyonuyla test yaptık' dediğimi çok net hatırlıyorum."

"Bu çok açıktı. Aracın virajlarda dans etmesine izin veriyordu." dedi.

Birkaç gün sonra Schumacher, daha önce Spa-Francorchamps'ta hiç sürüş yapmamış olmasına rağmen, yedinci olarak takımın o yılki en iyi sıralama pozisyonunu elde etti ve takım arkadaşı Andrea de Cesaris'i açıkça mağlup etti.

Ne yazık ki, debriyaj arızası nedeniyle yarışı çok kısa sürdü fakat F1 dünyasını çoktan kendisine hayran bırakmıştı.

Stevenson, "Onun profesyonellik seviyesi, diğer sürücülerle sahip olduklarımızın çok ötesindeydi."

"Michael araca oturduğu andan itibaren ne istediğini hemen anladı. Her şeyle yakından ilgilendi, her şeye dahil olmak ve yardım etmek istedi." dedi.

Benetton patronu Flavio Briatore, Spa'dan sonra perde arkasında yaptığı bazı akıllıca görüşmelerin ardından Schumacher'i Enstone merkezli ekibe getirdi ve burada da ilk F1 şampiyonluğunu aldı. Gerisini de zaten tarih yazdı.