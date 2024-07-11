Jordan: "Hulkenberg seneye çok özlenecek"

Geçen sezon Haas ile Formula 1'e geri dönen Hulkenberg tek turdaki hızıyla cumartesi günleri öne çıksa da VF-23'ün yavaşlığı ve lastiklere hassas davranmaması sebebiyle pazar günleri istediği sonucu elde edemedi.

Ancak Alman pilot bu sezon takımın 27 puanının 22'sini toplayarak Haas'ın şampiyonada yedinci sırayı elde etmesine büyük katkı sağladı.

Red Bull Ring'e dokuzuncu sıradan başlayan Hulkenberg yarışı altıncı sırada bitirdi. Silverstone'da ise gridde altıncı sıradaydı ve yarışı başladığı pozisyonda tamamladı.

Hulkenberg'in son zamanlardaki iyi performansı, Hinwil takımıyla çok yıllık bir anlaşma imzalayarak gelecek sezon Audi/Sauber'e geçeceğinin teyit edilmesinin ardından geldi.

Bu açıklamanın yapılmasından bu yana Haas 5 puandan 27 puana yükselirken, Sauber/Audi 10. sıraya geriledi. Şu anda gridde puanı olmayan tek takım pozisyonundalar.

Eddie Jordan Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Eski F1 takım patronu Jordan, Formula For Success podcast'inde, "Nico Hulkenberg çok özlenecek, tabii ki kendisine başarılar diliyorum. Şampiyonada Haas'ın bu konumda olmasında katkısı büyük."

"Hulkenberg'in kariyerini düşündüğümüzde; önce Force India'daydı ve sonra ayrılıp Le Mans'ı kazandı, Formula 1'de birkaç sezon yer almadı ve şimdi Audi ile 'ana pilot' rolünde geri döndü." şeklinde konuştu.

Gridin arka tarafındaki liderlik mücadelesinde VCARB'ın sadece dört puan gerisinde olan Hulkenberg, medyaya şunları söyledi: "Sezona başladığımızda kimse bunu beklemiyordu, yani beklentilerimizin üzerindeyiz."

"Belki aynı işi belki de daha iyisini yaparak diğer takımlara ayak uydurmayı başardık. Elbette bu biraz da hafta sonuna ve piste bağlı. Yani bekleyip göreceğiz ama kesinlikle iyi bir geri dönüş hikayesi yazıyoruz."