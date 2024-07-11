Jordan: "Hulkenberg seneye çok özlenecek"
Eddie Jordan, son iki yarıştır Haas ile arka arkaya altıncılık elde eden Nico Hulkenberg'in gelecek sezon özleneceğini söylüyor.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Geçen sezon Haas ile Formula 1'e geri dönen Hulkenberg tek turdaki hızıyla cumartesi günleri öne çıksa da VF-23'ün yavaşlığı ve lastiklere hassas davranmaması sebebiyle pazar günleri istediği sonucu elde edemedi.
Ancak Alman pilot bu sezon takımın 27 puanının 22'sini toplayarak Haas'ın şampiyonada yedinci sırayı elde etmesine büyük katkı sağladı.
Red Bull Ring'e dokuzuncu sıradan başlayan Hulkenberg yarışı altıncı sırada bitirdi. Silverstone'da ise gridde altıncı sıradaydı ve yarışı başladığı pozisyonda tamamladı.
Hulkenberg'in son zamanlardaki iyi performansı, Hinwil takımıyla çok yıllık bir anlaşma imzalayarak gelecek sezon Audi/Sauber'e geçeceğinin teyit edilmesinin ardından geldi.
Bu açıklamanın yapılmasından bu yana Haas 5 puandan 27 puana yükselirken, Sauber/Audi 10. sıraya geriledi. Şu anda gridde puanı olmayan tek takım pozisyonundalar.
Eddie Jordan
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Eski F1 takım patronu Jordan, Formula For Success podcast'inde, "Nico Hulkenberg çok özlenecek, tabii ki kendisine başarılar diliyorum. Şampiyonada Haas'ın bu konumda olmasında katkısı büyük."
"Hulkenberg'in kariyerini düşündüğümüzde; önce Force India'daydı ve sonra ayrılıp Le Mans'ı kazandı, Formula 1'de birkaç sezon yer almadı ve şimdi Audi ile 'ana pilot' rolünde geri döndü." şeklinde konuştu.
Gridin arka tarafındaki liderlik mücadelesinde VCARB'ın sadece dört puan gerisinde olan Hulkenberg, medyaya şunları söyledi: "Sezona başladığımızda kimse bunu beklemiyordu, yani beklentilerimizin üzerindeyiz."
"Belki aynı işi belki de daha iyisini yaparak diğer takımlara ayak uydurmayı başardık. Elbette bu biraz da hafta sonuna ve piste bağlı. Yani bekleyip göreceğiz ama kesinlikle iyi bir geri dönüş hikayesi yazıyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Webber: "Hamilton, Silverstone'da 'kan kokusu alan bir köpekbalığı' gibiydi"
Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"
Redding, Bautista hakkında: "Tam bir çocuk gibi davranıyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar