Jordan: "Horner'ın Red Bull lansmanına katılacağını sanmıyorum"

Horner, davranışlarıyla ilgili doğrulanmamış iddialar nedeniyle harici bir avukat tarafından soruşturulduğunun teyit edilmesinin ardından bu hafta kendisini bir medya fırtınasının merkezinde buldu.

Suçlamaları şiddetle reddeden Horner'ın Cuma günü avukatla görüşmesi beklenirken geleceği, takımın 2024 F1 aracının önümüzdeki hafta yapılacak lansmanı öncesinde belirsizliğini koruyor.

Formula for Success podcast'ine birlikte katılan eski F1 pilotu David Coulthard ve eski takım patronu Eddie Jordan, bu konu hakkında konuştular.

Yasal bir soruşturmayı tehlikeye atabilecek şekilde durumu tartışmaktan kaçındığı anlaşılan Coulthard, Red Bull GmbH tarafından yayınlanan ve Horner hakkındaki soruşturmayı doğrulayan açıklamayı okumak da dahil olmak üzere durumla ilgili bilinen gerçekleri dile getirdi.

Coulthard açıklamayı yüksek sesle okuduktan sonra, "Sanırım şimdilik durum bu." dedi ve Horner'ın Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesi tarafından tüm iddiaları reddettiğinin belirtildiğini açıkladı.

Coulthard uzun süredir Red Bull elçisi ve 2005'ten 2008'de yarışlardan emekli olana kadar Horner yönetimindeki Red Bull Racing için yarıştı. Coulthard bugüne kadar Red Bull ile bağlarını sürdürdü ve Red Bull'un dünya çapındaki şovlarıyla pazarlama gösterilerinde yer aldı.

Coulthard sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyada her türlü aşırı tepkiyi gördüm, Christian'ın istifa etmesini ve uzaklaştırılmasını isteyen insanlar..."

"Ancak, her zaman olduğu gibi, herkes kendi pozisyonunu açıklayabileceği bir anı hak ediyor. Christian'ın durumunda bunun cuma günü gerçekleşeceğine inanıyorum."

"Diğer taraf hakkında bir bilgim yok. Belki önümüzdeki hafta bu durum netlik kazanır."

Eddie Jordan da durum hakkında şunları söyledi: "Az önce söylediklerinizi onaylıyorum."

"Temel kural bu, değil mi? Suçlu olduğu kanıtlanana kadar, dava mahkeme tarafından değerlendirilme durumunda. Önümüzdeki hafta öyle ya da böyle bu konuda bir sonuca varmaları gerekiyor."

The Red Bull 2023 team photo including Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Sizin de haklı olarak söylediğiniz gibi, insanlar kendi teorilerini ne derseniz deyin, ortaya atıyorlar."

"Yine de insanlara bunun bir Red Bull merkez ofisi hikayesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu bir Red Bull Racing hikayesi değil. Dolayısıyla avukatın neden atandığını anlayabilirsiniz çünkü o gruptaki ve o şirketteki İK, markanın neyi temsil ettiği ve ürünlerini nasıl sundukları son derece önemli."

Jordan, sonuç ne olursa olsun Horner'ın 15 Şubat'ta Milton Keynes'te yapılacak RB20 lansmanına katılacağı bir durum öngörmediğini söyledi.

"Gelecek hafta bu saatlerde ya da lansmandan önce gelecek hafta ortasında bir cevap verilmesi gerekiyor."

"Christian'ın aracın lansmanına katılabileceğini sanmıyorum."

"Avukattan bir cevap gelmediyse bir çözüm bulması gerekiyor... Cuma günü bize Christian'la daha fazla çözüm bulmak için bir toplantı yapılacağı söylendi. Sanırım o zaman bir şeyler olacak ve önümüzdeki hafta bu zamanlar daha ayrıntılı bilgi sahibi olacağız."