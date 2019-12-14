Jordan, Hamilton'ın Ferrari'ye gideceğinden emin

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın sözleşmesi 2020 sonunda sona erecek ve adı 2021 için ciddi şekilde Ferrari için anılıyor.

Eski Jordan takımının sahibi ve daha önce Michael Schumacher'e Formula 1'de yarışma fırsatı veren Eddie Jordan, İngiliz pilotun Ferrari'ye gideceğinden emin.

Jordan, "Bu, Lewis'i Ferrari'ye geçirmek için doğru an olacak. Sonuçta emekliliğe yaklaşıyor, ancak yine de yedi veya daha fazla şampiyonluk kazanmak istiyor.”

"Aslında Lewis'in, Toto Wolff'un sözleşmesinin gelecek yılın sonunda sona ermesi nedeniyle 2021'de Ferrari'ye geçeceğini düşünüyorum. Lewis, Mercedes'in Formula 1'deki uzun vadeli kararlarını henüz almadığını biliyor ve bir pilot için alışılmadık şekilde defalarca kez Toto'nun sözleşmesinden bahsetti."

"Lewis, Ferrari'ye gidebilir, ancak birisi onu Charles Leclerc'in baskısından koruyabilirse bunu yapar. Yani Ferrari Toto'yu da almalı. Kanında yarışmak varken, geçmişine Ferrari gibi bir isim eklemeyi reddetmezdi."

"2021'de Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gideceğinden eminim ve Toto da onunla birlikte oraya gidecektir. Ferrari'nin iki tane birinci pilota ihtiyacı var mı? Hayır, ama Leclerc'in gitmesine izin vermeyecekler. Teorik olarak Charles, Lewis'i aynı araçta yenebilirse kendi itibarı için de artı olacak."

"Vettel kariyerine 2020'nin sonunda son verecektir. Red Bull'a geri dönemez, çünkü Verstappen onu tamamen yok eder."

"Bununla birlikte eğer Mercedes Formula 1'de kalmaya karar verirse, Vettel'in bu takıma gitmesi mümkün çünkü onun için Lewis'e kaybetmesinin ardından bir teselli ödülü olacaktır." dedi.