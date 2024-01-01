Jordan, Hamilton'ı mağlup eden Rosberg'in 'akıllıca' yaptığı seçimi övdü

Mercedes'te Hamilton ve Rosberg arasındaki takım içi mücadele Formula 1'in V6 turbo-hibrit döneminin ilk yıllarını karakterize ediyordu.

Mercedes'in 2014-16 yılları arasında takım arkadaşı olan iki pilotun ilk iki sezonu Hamilton'ın lehine sonuçlandı. Ancak 2016'da Rosberg ilk ve tek Dünya Şampiyonluğunu elde ederek zirveye çıktı.

Rosberg 2016 şampiyonluğunu kazandıktan sadece birkaç gün sonra şok bir açıklama yaparak Formula 1'den emekli olduğunu duyurdu. Valtteri Bottas 2017'den itibaren Hamilton'ın takım arkadaşı olarak onun yerini aldı.

Jordan, Rosberg'in Hamilton'ı "yenmek için her şeyini ortaya koyduktan" sonra emekli olmasının "çok akıllıca" olduğuna inansa da, bu kararın o zamandan beri kutuplaştırıcı bir tartışma konusu olduğu anlaşılıyor.

Formula For Success podcast'inde öne çıkan F1 rekabetlerini tartışan Jordan, "Beni etkileyen şey, onun Dünya Şampiyonluğunu kazanmasıydı. Siz ertesi yıl bu Dünya Şampiyonluğunu deneyim açısından paraya çevirirsiniz ve Nico ise çekip gitti."

Fotoğraf: Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid ilk turda çarpışıyor

"Bence o çok zeki biri. Lewis'i yenmek için her şeyini ortaya koyduğunu ve bunu tekrar yapmayacağını ya da bunu tekrar yapmak için uğraşmak zorunda kalmak istemediğini fark etti."

"Ne yapmak istediğini belirledi. İkinci, ikinci, birinci. Yani, olağanüstü. Mercedes'in çok ama çok önemli bir parçası."

"Şunu söylemeliyim ki o dönemdeki mücadele şekli, becerisi ve gücü ve Lewis'in o dönemde ne kadar harika olduğunu hepimiz biliyoruz, Nico'nun bunu yapması bence muazzamdı."

"Bence aynı takımda ve aynı araçta Lewis'i yenebilmek için büyük bir iradeye, büyük bir özgüvene ve kendine büyük bir inanca sahip olmalıydı." dedi.

Rosberg F1 dünyasında yorumcu olarak yer almaya devam ederken, Hamilton o günden bu yana CV'sine dört Dünya Şampiyonluğu daha ekleyerek toplamda yedi şampiyonluğa ulaştı.

Bu da onu F1 tarihinde en çok şampiyonluk kazanan Michael Schumacher ile aynı seviyeye getirdi.