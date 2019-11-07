Jordan: "Hamilton, Schumacher'i zaten geçti"

Eddie Jordan, kariyerinin başında Michael Schumacher'le çalışma fırsatı yakalamıştı ve Alman pilotun F1'e adım atmasını sağlayan isimlerin başında geliyordu.

Schumacher, F1'de toplam yedi şampiyonluk yakalamayı başardı. Diğer tarafta geçtiğimiz hafta sonu Lewis Hamilton da altıncı şampiyonluğunu kazandı.

Şimdi pek çok isim Hamilton ve Schumacher'i kıyaslıyor. Ancak Eddie Jordan'a göre Hamilton zaten Schumacher'i geçmeyi başardı.

talkSPORT'a konuşan eski Jordan takımının patronu, "Herkesin bu konuda kendi görüşleri var ama bana göre Lewis, Michael'ı zaten geride bıraktı."

"Michael kariyerine benimle başladı, bu yüzden arada duygusal bir bağ var. Ama burada insanların tam olarak kavrayamayacağı bir durum var."

"O zamanlar Barrichello, Irvine, Fisichella ve Alesi gibi isimlerle çalıştım ve ne zaman Michael Schumacher'le sözleşme imzalamaya çalışsak, her zaman bazı şartlar vardı. Bu şartlar, Austin'de gördüklerimizin olmasına izin vermezdi."

"Lewis'in sözleşmesinde aynı şartlar olsaydı, o zaman yarışı kazanmak adına Bottas'ı geçebilirdi."

"Bunu rekabetçi bir sporda yapamazsınız. Bana göre bu Michael Schumacher'in kusurlu olduğu bir alandı."

"Yedi dünya şampiyonluğu kazandı. Ama eğer takımdaki diğer insanların etkisi ve desteği olmasaydı kaç tanesini kazanabilirdi? Sadece takım üyelerinden bahsetmiyorum, sürücülerden de bahsediyorum."

"Bence Lewis farklı bir ligde ve bunu kendi kendine başardı."

"Başardıkları kendisine ve ailesine çok büyük bir gurur getiriyor. Bence bununla gurur duyabilir." dedi.