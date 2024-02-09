Jordan: "Hamilton Russell üzerinde çok fazla baskı kurdu"

Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılma kararını yorumlayan Toto Wolff, George Russell'ı takımın yeni lideri olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Fakat eski F1 takım patronu Eddie Jordan, genç Britanyalı pilotun önümüzdeki yıllarda şampiyon olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi.

Jordan, "Dürüst olalım: George Russell sadece bir yarış kazandı."

"Gelecek sezon ya da ondan sonraki yıl şampiyon olabileceğini düşünüyor muyum? Bence Lewis onun üzerinde çok fazla baskı yarattı."

"Lewis geçen yılın başında istediği araca sahip olmadığında, George onu geçmeyi başardı ama bu Lewis'i hiç rahatsız etmedi."

"Onu rahatsız etmedi çünkü Lewis aracın, işini yapması için yeterince iyi olmadığını düşünüyordu."

"Sezon ilerledikçe Lewis form yakaladı. İşte o zaman birçoğumuz 'Belki Lewis hâlâ birçok şey başarabilir' diye düşündük."

"Bence Ferrari'ye gitmeye karar vermesinin nedeni de bu değişiklikti." dedi.