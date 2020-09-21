Jordan: “Hamilton, Red Bull’a geçmeli”

Hamilton’ın, Mercedes’le sene sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemesi bekleniyor. Ancak Jordan, İngiliz sürücünün Red Bull’a geçme olasılığının F1 için daha cazip olacağını düşünüyor.

Jordan, Hamilton ile Verstappen’in bu sayede büyüleyici bir savaşa girişebileceğini ve Hollandalı sürücünün bu savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Ziggo Sport’a konuşan Jordan, “Şahsen Lewis’in Ferrari’ye değil, Red Bull’a gitmesi gerektiğine inanıyorum.”

“Bunun size mükemmel olduğunu söyleyebilirim, çünkü şu an F1’deki en iyi genç sürücü Max Verstappen. Buna şüphe yok.”

“Tarzı, hızı, zekası, pistteki kontrolü… Ve kibri. Tüm yarış galiplerinin ve şampiyonların bir miktar kibri olması gerek. Bu çok net. Ve o, buna sahip.”

“Bunları Jos’tan mı aldı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ancak gerçek şu ki, o inanılmaz bir yetenek. Ve Lewis Hamilton gibi bir takım arkadaşı olsaydı, onu yenebileceğine inanıyorum.”

“Bu sene sonunda Lewis’in herkesten daha iyi olacağını düşünüyorum. Lewis’in Alain Prost, Ayrton Senna ve Michael Schumacher ile aynı seviyede olduğunu söylemeliyim. Ve Max kendini bulana kadar, onları geçmek üzere.”

“Max, şansı yanında olduğunda ise aynı onun gibi olacak. Red Bull’un çok uzakta olduğunu düşünmüyorum. Aşırı yakınlar. Ama bu sene pek şanslı değiller.”

“Max’in birkaç kez yarış dışı kaldığını ve sorunlar yaşadığını gördük. Alex Albon son yarışta üçüncü oldu. Honda motorunun Mercedes’e eşit olduğunu ya da yakın zamanda eşit olacağını düşünüyorum.”

“Adrian Newey’e de dediğim gibi: Daha iyi bir araç yapmalısınız, çünkü Max’in performans gösterebileceği gibi bir performans sergilerseniz, Red Bull’la bir şampiyonluk alabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Ek rapor: Erwin Jaeggi