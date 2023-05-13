Jordan: "Hamilton, Mercedes'ten ayrılmalı"

Hamilton'ın 2012 sonunda McLaren'den ayrılma ve Mercedes'e geçme kararı, 2008'deki ilk şampiyonluğuna altı Dünya Şampiyonluğu daha ekleyerek Michael Schumacher'in toplamda yedi olan rekorunu egale eden mantıklı bir hamleydi.

Ancak sekizinci şampiyonluğunu elde etmek Hamilton için aşılması gereken büyük bir engel var. Çünkü 2023, Mercedes'in şampiyonluk mücadelesinde olamadığı ikinci sezon.

Jordan, Mercedes'le 2023 sonrası için henüz yeni bir sözleşme imzalamamış olan Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılarak kendini 'yeniden keşfetme' zamanının geldiğini düşünüyor.

Jordan, Formula For Success podcast'inde, "Benim tek endişem Lewis'in artık kendine başka bir heyecan bulması ve Mercedes'ten ayrılması gerektiği."

"Tıpkı McLaren'deyken yaptığı gibi yoluna devam etmesi gerekiyor. Mercedes'ten ayrıl Lewis. Kendini başka bir yerde yeniden keşfetmenin zamanı geldi." dedi.

Şu anda tüm işaretler Hamilton'ın Mercedes'teki uzatacağını gösteriyor.

Ancak Hamilton, Formula 1 kariyerine son vermeye karar verdiğinde; Jordan takımın George Russell gibi iyi bir pilota sahip olduğunu düşünüyor.

Jordan, Russell'ın hakkında, "George konusunda yanılmışım."

"Onu Williams'ta gördüm ve 'Gerçekten onunla sözleşme imzalayacaklar mı? Gerçekten böyle mi olacak?' diye düşündüm."

"Kesinlikle harika bir performans gösterdi, onu yanlış değerlendirmişim."

"Yaptığı şeyi yapacağını ve Lewis'i yeneceğini hiç düşünmemiştim." dedi.

Hamilton, beş yarışın ardından 2023 Pilotlar Şampiyonası'nda Russell'a karşı puan avantajını elinde tutuyor ve Russell'ın 40 puanına karşılık 56 puanı bulunuyor.