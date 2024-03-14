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Jordan: "Hamilton, Mercedes'in formundan dolayı üzgün"

Eski Formula 1 takımı sahibi Eddie Jordan, Lewis Hamilton'ın Mercedes'in durumunden memnun olmadığını düşünüyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media

Zak Mauger / Motorsport Images

Yeni sezonun ilk iki yarışı, Lewis Hamilton ve George Russell'ın podyumda yer almakta güçlük çektiği Mercedes için pek iyi geçmedi.

Zorlu geçen hafta sonu, Alman üreticinin yapacak çok fazla işi olduğunu gösterdi.

Eski Formula 1 takımı sahibi Eddie Jordan, Hamilton'ın bu durumdan memnun olmadığına inanıyor.

Jordan, “Duruma mantıksal olarak bakalım. Dört hafta önce McLaren'ın elinde bir koz olduğunu ve iyi bir şansa sahip olduğunu düşünüyorduk ancak görünen o ki Red Bull ile aynı ligde değiller."

"Mercedes ise zor durumda."

"Lewis'in Mercedes'in şu anki formu konusunda üzgün olduğunu düşünüyorum. Sezona kötü başladılar ve artık ön bölüme yetişmeleri zor olacak."

"Max Verstappen ilk iki yarışın ardından 51 puan topladığı için, herhangi birinin ona yetişebileceğini düşünmek çok saçma."

"Şahsen Ferrari dışında Red Bull'a ciddi anlamda meydan okuyabilecek kimseyi görmüyorum." dedi.

Eddie Jordan

Eddie Jordan

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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