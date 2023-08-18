Jordan: "Hamilton, Max ile eşit mücadele için çok yaşlı"
Eski takım patronu Eddie Jordan'a göre Lewis Hamilton artık Max Verstappen ile aynı takımda eşit mücadele veremeyecek kadar yaşlı.
İlk 12 yarışta 10 galibiyet elde eden ve birçok rekoru kırmaya hazırlanan Verstappen, üçüncü şampiyonluğuna da koşar adım ilerliyor.
Hollandalı pilotun pist üstünde mücadeleye girmekten çekinmediği bilinen bir gerçek, ancak yine de birçok kişi "eğer ki yanında Lewis Hamilton veya Fernando Alonso gibi rakipler olsaydı durum değişir miydi" şeklinde düşüncelere sahip.
Hamilton isminin son dönemde ayriyeten gündemde olduğu söylenebilir, nitekim kendisinin Mercedes ile sözleşmesi sona ermek üzere.
Bu konu hakkında tartışan F1 dünyasının önemli figürlerinden Eddie Jordan ve David Coulthard ise farklı görüşlere sahipler.
Formula For Success podcast'inin son bölümünde konuşan Jordan, "Lewis'in yaşlandığını düşünüyorum. Elbette yarış kazanmaya devam edecek ama bazı şeylerin yerine oturması gerekiyor.
"Max şu anda yaş, tecrübe, özgüven, bilgi ve ideal ortam açısından iyi bir noktada ve bence şu anda aynı araçta galip gelecek taraf kendisi." dedi.
Coulthard ise, "Lewis'in halen gayet hızlı olduğunu düşünüyorum. Eğer Max ile aynı takımda olsalardı bir noktada temas ederlerdi, tıpkı Alain Prost ve Ayrton Senna gibi."
"Ancak günün sonunda Max'in daha avantajlı olduğunu söylemek zorundayım. Lewis pist dışındaki ilgi alanlarıyla meşgul bir çocuk gibi görünüyor."
"Bildiğimiz gibi Max pist dışında simülatörüne, e-spor takımına odaklanmış durumda, yarışmakla ilgili her şeye kendini tamamen kaptırdığı söylenebilir." dedi.
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