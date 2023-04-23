Jordan: "Hamilton, Ferrari'ye gitmeli"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın kontratı 2023 sezonunun ardından sona eriyor ve gelecekte ne yapacağı büyük bir soru işareti.

İngiliz pilot, her seferinde Mercedes'le en az birkaç yıl daha yarışmak istediğini ve emekli olduktan sonra da Alman üreticinin bünyesinde kalmak istediğini belirtti.

Fakat geleceğiyle ilgili spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Eski takım patronu Eddie Jordan, Hamilton'ın geleceğiyle ilgili spekülasyonlara dahil olan son isim oldu.

Express Sport'a konuşan Jordan, yedi kez dünya şampiyonunun Ferrari'ye geçmesi gerektiğini belirtti.

Jordan, "Bence Lewis'in gidebileceği tek bir yer var, o da Ferrari."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"O gerçekten yetenekli bir pilot - sanki birbirleri için yaratılmış gibiler."

"Ferrari'nin bir sansasyona ihtiyacı var, Hamilton'ın da kariyerine devam edebilmesi için bir sansasyona ihtiyacı var."

"Lewis devam edecekse, bir değişikliğe ihtiyacı var."

"Motivasyon için, zihniyet için, keyif almak için... Her şey için çok önemli."

"İtalyanca öğrenmek, sosyalleşmek ve bu adamlarla makarna yemek farklı bir dünya."

"Ferrari'nin ne kadar farklı işlediğini biliyoruz ve Hamilton'ı o ortamda görmeyi çok isterim."

"Orada gerçekten fark yaratabileceğini düşünüyorum. Onlara yeni bir yön getirebilir, bence Ferrari'nin yaşadığı pek çok küçük sorunu ortadan kaldırabilir."

"Bu nedenle emekli olmadan önce Lewis'i bir veya iki yıl orada görmeyi çok isterim."

"Bu gerçekten harika bir hikaye olurdu. Muhtemelen gerçekleşmeyecek ama benim hayalim bu." dedi.

Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek.