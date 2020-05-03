Jordan: "Hamilton Ferrari'ye geçecek, Mercedes F1'den ayrılacak"

Jordan daha önce 2009'da Michael Schumacher'in Mercedes'le F1'e döneceğini ve 2012'de Lewis Hamilton'ın Mercedes'e geçeceğini ilk tahmin eden isim olmuştu. Jordan'ın bu seferki tahmini Hamilton'ın Ferrari'ye geçeceği şeklinde.

F1-Insider.com'a konuşan Jordan, "Koronavirüs nedeniyle sadece dünya değişmedi, insanların değerleri de değişti. Çevre farkındalığı artık listede ilk sırada yer alıyor. Şirketlerin patronları için bu konu, yeniden düşünmeleri gereken şeyler arasında yer alıyor."

"Mercedes, Honda ve muhtemelen Renault ipi çekecekler ve gelecek iki sene içerisinde Formula 1'e adanmışlıklarını sonlandıracaklar." dedi.

Bu, Formula 1'de tekrar üretici takımlar yerine bağımsız takımların mücadele edeceği manasına gelebilir.

Mercedes henüz yeni Concorde anlaşmasını imzalamadı ve takım patronu Toto Wolff'un adı sürekli olarak farklı pozisyonlar için anılıyor.

Jordan, "Mercedes yönetimi farklı bir şey yapamaz. Her şeyi başardılar, her şeyi kazandılar. Bu şartlar altında daha fazla başarıyla reklam yapamazlar. Takımı satacaklar, muhtemelen yeni Aston Martin markası ve oğlu ile şampiyonluk yaşamak isteyen Lawrence Stroll takımı alacaktır. Mevcut Racing Point takımıyla bunu başarmaları çok zor." dedi.

Şu anki Racing Point takımı, zamanında Eddie Jordan'ın sahip olduğu Jordan F1 takımıydı. Jordan, Mercedes'in F1'den komple çekilmeyeceğini, muhtemelen F1 takımını satacağını ve McLaren ile önceki dönemdeki gibi güçlü bir ortaklık yapacağını düşünüyor. McLaren, 2021'den itibaren tekrar Mercedes motoru kullanacağını duyurmuştu.

Jordan'a göre Mercedes'in planını değiştirme sebeplerinden birisi de sponsoru Petronas. Jordan, "Yakıt fiyatları düşüyor, bu yüzden bu tür şirketler artık çok ciddi destek veremezler. Petronas'ın sponsorluğu bırakacağını düşünüyorum. Bu durumda onların bütçesinde büyük bir boşluk oluşacaktır."

"Sadece Ferrari eskisi gibi devam edecek. Onlar farklı düşünüyorlar. Formula 1 onların damarlarında var, bu yüzden Formula 1 onlar için tartışma konusu olamaz. Ayrılık tehditleri sadece uyarı amaçlı. Gelecekte yine Ferrari, Red Bull, muhtemelen McLaren-Mercedes Formula 1'in ana direkleri olacaklar." dedi.

Bu ihtimaller üzerine pilot kadrolarını değerlendiren Jordan, "Lewis Hamilton'ın aksine Vettel'i çok iyi tanımıyorum ancak bana göre bırakmak ya da McLaren'a gitmekten başka şansı yok. Onun için Ferrari treni çoktan kaçtı."

"Lewis Ferrari'ye geçecektir. Onun maaşını ancak İtalyanlar kaldırabilir ve onun parasına değeceğini biliyorlar. Verstappen, Red Bull'da kalacak ve Lewis'i yenmeye çalışacak. Ancak bu çok zor olacak." dedi.