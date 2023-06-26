Jordan: "Hamilton eski haline döndü"

Lewis Hamilton/George Russell şu anda oldukça uyum içerisindeler ve bu zor dönemi atlatması için takıma yardım ediyorlar.

Russell geçen mükemmel olmaktan uzak bir aracın direksiyonunda kendini daha rahat hissetmiş ve sezonu bir galibiyetle Hamilton'ın önünde tamamlamıştı.

Bu yıl ise daha iyi bir araçla Hamilton öne çıkıyor ve geride kalan yarışların ardından şampiyonayı önde götüren taraf.

Eski F1 pilotu David Coulthard, Mercedes pilotları arasındaki takım içi rekabette ibrenin yeniden Hamilton'dan yana çevrildiğini ve Hamilton'ın son zamanlarda George Russell'dan daha iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Coulthard, Formula for Success podcast'inde şunları söyledi: "Hemen sonuca varmamak gerektiğini söylemişti çünkü Lewis formda olduğunda hâlâ çok güçlü bir takım arkadaşı."

"Kesinlikle durumun değiştiğini görüyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis çok iyi performans sergiliyor ve takımıyla iletişim kurarken sesi yine daha gür çıkıyor." dedi.

Podcast'in diğer konuğu Eddie Jordan da İskoçyalı ile aynı fikirde.

"Russell hakkında ciddi şüphelerim vardı ama fakat bunların hepsini ortadan kaldırdı ve onun geleceğin dünya şampiyonu olduğuna karar verdim."

"İyi bir takım için yarışıp, iyi bir aracı sürdüğünde gerekli tüm bileşenler yerine oturuyor."

"Ancak Lewis çıtayı yükseltti, bir kez daha eski coşkusunu buldu ve Kanada'da yarış taktiğini güzel bir şekilde uygulayıp, araçtan maksimumu aldı."

"Mercedes'in geliştiğini görebiliyoruz ve bu hepimizi iyimser kılıyor fakat hâlâ Aston Martin ve Red Bull'un biraz gerisindeler."

"Yine de Red Bull'un gelecekte zorluklar yaşayacağına inanmıyorum. Şampiyonluk mücadelesinin aslında bittiğini, ne kadar üzücü olursa olsun kabul etmek gerektiğini düşünüyorum." "Max Verstappen'in yakalayabilecek birisi göremiyorum."