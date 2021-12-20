Jordan: "Hamilton, 'agresif ve kibirli' Max'in kendisini yenmesine izin verdi"

Hamilton, 2016'da eski Mercedes takım arkadaşı Nico Rosberg tarafından yenilmesinden bu yana ilk kez sürücüler şampiyonluğunu alamadı.

Hollandalı pilotun, Abu Dhabi Grand Prix'sindeki güvenlik aracı sırasında alınan tartışmalı kararlardan faydalandığı göz önünde bulundurulunca, Hamilton'ın öfkeli tepkisi kolaylıkla mazur görülebilirdi.

Bunun yerine, sezon boyunca birkaç kez çarpıştığı ve sadece bir hafta önce Suudi Arabistan'daki agresif sürüşü için "çılgın" olarak tanımladığı rakibini tebrik etti ve övdü.

Eski takım patronu Jordan, Hamilton'ın çok yumuşak davrandığını ve hem genç hem de aç bir sürücü tarafından biraz zorbalığa maruz kaldığını düşünüyor.

İrlandalı, BBC'ye verdiği demeçte, "Verstappen'in şampiyonluğu hak ettiğini inkar edemezsiniz."

"Ancak diğer tarafta Hamilton'ın buna kapıyı açtığını düşünüyorum. Verstappen gibi agresif ve kibirli birinin onu yenmesine ve şampiyonluğunu çalmasına izin verdi."

"Lewis'in çok uzun süredir fazla iyi biri haline geldiğini düşünüyorum ve bence kendini yeniden sertleştirmeye ihtiyacı var."

“Bence bu onun beden diliyle ilgili. Yarıştan sonra nasıl konuştuğunu dinleyin, çok sportmendi."

"Bütün İngiltere onun yaptıklarıyla gurur duyabilir ancak iyi adamlar şampiyonluk kazanamaz ve o iyi bir adam haline geldi."

"O, gördüğüm en iyi sürücü. Bu yüzden onu gerçekten idolleştirdiğimi söyleyebilirim." dedi.

Mark Webber, Hamilton'ın yarış sonrasında yaptığı bir yoruma dayanarak emekli olmayı düşünebileceğini ima etse de, meslektaşı David Coulthard, eski yedi kez dünya şampiyonunun geri döneceğine inanıyor.

Coulthard, "Hamilton'ın bağlılığı tartışılmaz."

"O bir fenomen ve inanılmaz bir sporcu."

"Zaten iki yıl daha kalacağına dair anlaşma imzaladı. O bir takım adamı, takımına bağlı ve gelecek yıl sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için orada olacak."

"Bence onun iç huzuru var. Bu, kariyerindeki pek çok harika anı bozmayacak anlardan sadece bir tanesi."

“O, sporcu erkeklere ve kadınlara, mağlubiyetle nasıl başa çıkılacağı konusunda harika bir örnek."

"Verstappen'in meydan okuduğunu fark etti ve o, bu anlar için yaşıyor. Evet, kazanmak isterdi ama mükemmelliğini tekrar gösterdi.” dedi.