Jordan: “Hamilton 2025’de F1’de şampiyonluk mücadelesi verebilir’’

Hamilton, gelecek sezon Ferrari’de Charles Leclerc’le takım arkadaşı olacak. Böylece, Ferrari’de merakla beklenen sürücü kadrosu oluşacak. 7 kez Dünya Şampiyonu Hamilton, genç yetenek kategorilerinde birlikte çalıştığı eski takım patronu Fred Vasseur ile çalışacak.

Hamilton 2021 Suudi Arabistan Grand Prix’sinden bu yana, meşhur kariyerinin en uzun galibiyetsiz serisini yaşıyor. Mercedes, zemin etkili dönemin olduğu 2022 yılında Brezilya GP’de Russell’la bir kez galibiyet almıştı.

Hamilton ve Russell podyum tamamlamaya devam ederken Mercedes, geçen sezon Takımlar Şampiyonası’nda ikinci sırada yer aldı. 8 kez Takımlar Şampiyonası kazanan Mercedes, bu sezon takımlar sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.

Mercedes takımında 10 yıldan fazladır birçok olay yaşanmasıyla eski takım patronu Jordan, bunun Hamilton için doğru zaman olduğuna inanıyor ve Ferrari’ye geçişinin Formula 1’de ‘sihirli bir yerde’ çalışma şansı olduğunu düşünüyor.

Formula For Success podcast’inde konuşan Jordan, “Bence Hamilton’ın Mercedes’te cazibesi arttı ve onun yeni bir yuvaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.’’

“Ve çoğu zaman, insanların üzerindeki stres ve baskı çok fazla olur. Bu sebeple başka bir dizi değişiklik bulmanız gerekir ve bence Lewis, bu yüzden Ferrari’ye gitti.’’

“Gerçekten bu durumun sözleşmelerle ya da parayla ilgili olduğuna inanmıyorum. Bence Hamilton, kariyerinin Ferrari’de bitmesini görmek istiyor çünkü Ferrari sihirli bir yer.’’

“Hamilton İtalya’yı gitmeyi ve orada yaşamayı planlıyor. Bunu anlayabiliyorum. Hamilton, İtalyancayı akıcı bir şekilde öğrenmeyi istiyor. Bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bunu yapmazsanız, Ferrari’nin sınırları içinde kendinizi sevdiremezsiniz.’’

“Gelecekte Hamilton, bir dünya şampiyonluğu kazanabilir mi? Ferrari’nin bu konuda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Hepimiz Fred Vasseur’dan çok etkilendik çünkü Fred’in takıma sihirli bir sakinlik getirdiğini düşünüyorum.’’

“Görebiliyorsanız, bu biraz McLaren’ın yaptığına benziyor ve Ferrari yavaş yavaş meseleyi çözüyor ve mesele de Red Bull.’’

“Ferrari, Red Bull’la yavaş yavaş arayı kapatıyor ve bu bizim için harika bir şey. Yüksek kaliteli yarışlar göreceğiz ve umarım Max’in 20 veya 30 saniye önden fark atarak gittiğini görmeyiz.’’ dedi.

David Coulthard, Presenter, Channel 4 F1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Podcast sunucusu ve 13 kez Grand Prix galibi David Coulthard, Hamilton’un 40. yaş gününü kutladıktan sonra, özellikle Leclerc'ın takım arkadaşı olmasıyla oluşan ‘doğal eğri’ ile mücadele edip edemeyeceğini merak etti.

Gelecek yıl Ferrari’de yakın bir mücadele görmek istediğini ve Hamilton’ı en iyi haliyle görmekten ‘memnun’ olacağını belirten Coulthard, Hamilton’ın Leclerc ile mücadelesinin zorlu olacağını söyledi.

Coulthard, “Sence Charles Leclerc ile Hamilton nasıl bir arada olacak?’’ sorusunu Jordan’a sorduktan sonra ilk kendisi soruya cevap verdi.

Coulthard, “Şahsen bunu daha önce söyledim. Charles 27 yaşında ve en hızı pilotlardan biri. Lewis için büyük bir mücadele olacak.’'

“Bilirsiniz Hamilton 40 yaşında olacak. Hamilton’nın ihtişamını sorgulamıyorum ama bu sadece birinin kariyerindeki doğal bir eğri.’’’

“Lewis’ın tüm tecrübeye sahip olduğuna inanıyorum. Ancak bu yaşta daha hızlı olabileceğine inanmıyorum. Bunun Lewis hayranlarının üzeceğini biliyorum fakat Lewis’in yaşına meydan okuduğunu görmek beni çok mutlu edecek. Bu da, Lewis’in Charles ile arasında yakın bir mücadelesi olacak.’’ dedi.

Jordan, Coulthard’ın sorusuna cevap vererek, Hamilton’nın özgeçmişine 8. Dünya Şampiyonluğunu eklemek için ‘ciddi bir rakip’ olacağına inandığını söyledi ve Formula 1 regülasyonları 2026’da değiştirmeden önce, Hamilton’ın ‘çok büyük bir başarı’ elde edeceğini tahmin ediyor.

“Ben buna katılmıyorum çünkü kesinlikle gelecek yıl, yeni regülasyonların yürürlükte olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu yıl Hamilton, şu anki aracını etkili bir şekilde kullanacak.’'

“Sanırım 39 yaşındaki Lewis, tıpkı McLaren’dan ayrılıp Mercedes’e gittiğinde olduğu gibi kırmızı tulumu giydiği zaman, heyecan verici olacak.’’

“Lewis’in F1 Dünya Şampiyonası için ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum ve size söz veriyorum, Hamilton gelecek yıl bu konuda büyük bir başarı elde edecek. Her şey olabilir.’’ dedi.