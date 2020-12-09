Jordan: "Hamilton, 2021'de de şampiyon olacak"

Mercedes son yedi yılda yedi pilotlar ve yedi takımlar şampiyonluğu kazanmayı başarırken, Lewis Hamilton bu süreçte altı şampiyonluk elde etti.

İngiliz pilotun gelecek yıl için herhangi bir kontratı bulunmuyor. Ancak yapılacak anlaşmanın sadece bir formaliteden ibaret olacağı düşünülüyor.

Çünkü Hamilton, kariyerinin en formda döneminde olduğunu düşünüyor ve sporda kalmak istiyor. Mercedes de kendisiyle yarışmaya devam etmek istiyor.

Bu yüzden önümüzdeki bir aylık süreçte resmi imzaların atılması bekleniyor. Bu da gelecek yıl yine şampiyonluğun en büyük adayı olacakları anlamına gelebilir. Çünkü gelecek yıl kurallar bu yılla aynı kalacak ve araçlar da hemen hemen aynı olacak.

Eddie Jordan durumu şöyle yorumladı: "Günümüzde lastiklerle çalışma becerisi çok önemli bir rol oynuyor ve bu açıdan en iyisi Lewis Hamilton."

"İstatistikler de bunu doğruladı: Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu yakaladı ve zaten pole ile zafer sayesinde onu geride bıraktı. Bu yüzden en iyisinin Lewis olduğunu düşünüyorum."

"Eğer sekizinci şampiyonluğunu kazanırsa, henüz başarılarını tekrarlamayı başarabilecek bir pilotun gelmediğini söylemem gerekiyor. Bunu yapmak için yeni birine ihtiyaç var, çünkü Max Verstappen'in fazla zamanı yok."

"Lewis, Formula 1'de birkaç yıl daha kalacak ve spora hakim olmaya devam edecek. Sonuçta gelecek yıl düzenlemeler değişmeyecek. Mercedes'in, gelecekte de bu tür sonuçları elde etmeye devam etmek için ne yapması gerektiğini bildiğini düşünüyorum."