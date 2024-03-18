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Formula 1

Jordan: "Haas gride katıldığından beri ilerleme göstermiyor"

Eski takım patronu Eddie Jordan, Haas'ın F1'de başarılı olma konusundaki kararlılığını sorguladı ve takımın gridde yer aldığından bu yana yeterince ilerlemediğini iddia etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, makes a pit stop

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, makes a pit stop

Mark Sutton / Motorsport Images

Önümüzdeki ay Haas'a F1'e giriş hakkı verilmesinin üzerinden on yıl geçmiş olacak; Amerikalı ekip ilk kez 2016 sezonunun başında start almıştı.

2018'de Takımlar Şampiyonası'nda beşincilik ve Kevin Magnussen'in 2022 Brezilya sprint yarışındaki sürpriz pole pozisyonu dahil olmak üzere bazı başarılara rağmen Haas, spordaki varlığının büyük bölümünde zorluk yaşadı.

Haas, Guenther Steiner'in geçen yılın sonunda ayrılmasının ardından takım müdürlüğü görevine Ayao Komatsu'yu getirdi.

VF-24 aracıyla Haas yeni sezona daha iyi bir başlangıç yaptı; Nico Hulkenberg Bahreyn'de Q3'e kalırken geçen hafta sonu Suudi Arabistan'da 10. sırada yer alarak bir puan aldı.

Formula For Success podcast'ine katılan Jordan, Haas hakkında şu yorumlarda bulundu: "Ben olsaydım dikkatimi mühendisliğe, aracın hızına, işi yapabilme yeteneğine verirdim çünkü bana göre Magnussen ve özellikle Hulkenberg - Jordan döneminden hemen sonra onunla çalıştım - çok yetenekli pilotlar."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Her ikisi de bu işi kesinlikle yapabilir, dolayısıyla ortada gerçek bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bence sorun sadece işe olan bağlılıkları."

"Formula 1'de uzun süredir yer alıyorlar [ve] takımın yarış kazanma hedefleri olabilecek düzeyde ilerlediğini görmedim."

"Bunun birçoğunun aero ile ilgili olduğuna ve birçoğunun da [takım sahibi] Gene'in doğru adamları yerleştirmesiyle ilgili olduğuna inanıyorum."

"Yarışa hazır haldeki araç iyi görünüyordu ama sıralama turlarında hiç şansları yoktu - araç Alpine'den biraz daha iyi."

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Zeynep Taş
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