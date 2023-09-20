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Jordan: "Ferrari'de olsaydım gerçekten çok acımasız olurdum"

Eddie Jordan, uzun süredir eski performansından uzakta olan ve şampiyonluklar kazanamayan Ferrari'yi düzeltebileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari'nin 2007'den bu yana Pilotlar Şampiyonluğu, 2008'den bu yana ise Takımlar Şampiyonluğu bulunmuyor.

Ferrari'nin son yıllardaki performansı hakkında Formula For Success podcast'inde konuşan Jordan, eğer Ferrari'de takım patronu olsaydı Michael Schumacher'in başarısına benzer bir başarı yakalayacağını ve takımın kazanma kültürü yaratması için gereken güçlü temelleri inşa edeceğini söyledi.

Jordan, "Eğer orada patron ben olsaydım, hiç şüphesiz Michael'ın [Schumacher] yarattığı şekilde bir şey yaratırdım." 

"Ferrari Rory Byrne'ü, Pat Symonds'ı getirdi ve Jean Todt zaten vardı; bu grup takımın çekirdeğini oluşturuyordu. Bana göre, Ferrari kesinlikle sıralamayı yanlış yaptı."

"Tepede harika adamlar var: Harika motorlar tasarlayabilen, harika araçlar tasarlayabilen harika mühendisler var, ancak o yarış aracını 'kazanan bir araç' haline getirmek için ince ayrıntılar gerekiyor. İşte fark tam olarak bu."

"Bence karting ya da Formula 3'ten geçmiş insanlara ihtiyaçları var. Çünkü şu anda içsel bilgi, deneyim ve geri çağırma yeteneği olmayan kişileri takıma alıyorlar. Deneyime sahip insanlar olsaydı herhangi bir durumla karşılaştıklarında 'Formula 3'te bu olduğunda ne yaptım? Orada ne yapmıştım?' diye düşünebilirler."

"Gerçekten Ferrari'de takımı etkileyen aptalca hatalar yapıyorlar. Üzgünüm, Ferrari'de olsaydım gerçekten çok acımasız olurdum, ama böylesine geniş bir bakış açısıyla aslında bunu biraz tersine çevireceğimi düşünüyorum." dedi.

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Gizli mekanizmalar ve gizli parçalar: F1'in esnek kanat kısıtlamasını tetikleyen şey ne?

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