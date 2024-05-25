Jordan: “F1’deki Sprint yarışları, genç sürücülere yönelik olmalı’’
Formula 1’de 2021 sezonunda sprint yarışları tanıtıldığından bu yana, görüş ayrılıklarına yol açmıştı. Eddie Jordan, sprint yarışları için F1 yetkililerine, radikal değişiklik yapma teklifinde bulundu.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Formula 1 yetkililerine F1 sprint yarışları için radikal bir değişiklik yapmaya davet etti.
Alternatif format olan sprint yarışları, 2021 sezonundan beri belirli hafta sonlarında yapılıyor. Bu da, etkinliğe ekstra bir yarış eklenmesi ve daha az antrenman yapma süresine sahip olan sürücüler ve takımlar üzerinde daha fazla baskı oluşmasına sebep oluyor.
1991 - 2005 yılları arasında kendi F1 takımını yöneten Jordan, sprint yarışlarından hoşlanmadığını dile getirdi. Ancak bu durumun, genç sürücülerin takımları etkilemesi için şans verebileceğini öne sürdü.
Formula For Success podcast’inde konuşan Jordan, “Dışarıda yapacak bir şeyleri olmayan bir çok genç sürücü var çünkü F1’e girmek çok zor.’’
“Küçük bir planla geldim. Sprint yarışlarından nefret ediyorum. Bence sprint yarışları berbat. Derhal yasaklanmaları gerekiyor.”
“Ancak sprint yarışları olmaya devam edecekse, lütfen sprint yarışlarının 10 grand prix yapmamış genç sürücülere yönelik olsun.’’ dedi.
Formula 1’in mevcut regülasyonlarına göre, takımların her sezon iki çaylak pilota serbest antrenman sürüşü vermesi gerekiyor.
Formula 1’de son yıllarda sezon içi testlerin kaldırılmasıyla, sürücülerin F1 deneyimlerine katkıda bulunmaları için değerli bir şans sunuyor.
13 kez grand prix kazanan David Coulthard da, takımların genç sürücüleri bir yarış ortamına sokarak onların potansiyelleri hakkında daha iyi karar verebileceklerini öne sürdü.
“Ve bu, genç potansiyel F2 sürücülerinin tam sözleşme imzaladıktan sonra Latifi ve Sargeant'da olduğu gibi F1'de performans gösteremediği durumları ortadan kaldırır."
“Latifi, belki de genç Formula kariyerindeki seviyesine ulaşamadı. Sargeant da [Williams’daki] Alex Albon ile aynı seviyeye ulaşamadı.”
“Bunu birkaç sprint yarışında anlayabilirdiniz çünkü F1, diğer Formula serilerinden çok daha farklı.’’
“Bu farklı bir baskı. Tümüyle farklı bir yetenek. Yoğunluk, baskı ve medya ilgisine maruz kalacak bazı sürücüler bunun için biçilmiş kaftan değil.’’
Rümeysa Öztürk
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