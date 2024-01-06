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Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, David Coulthard'a Mercedes ve Ferrari'nin Red Bull'un seviyesine çıkma şansının hiç olmadığını söyledi.

Editör Burak Yasul
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Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing

Red Bull geride kalan sezonda Formula 1 hakimiyetinde yeni bir standart belirleyerek 22 grand prix'nin 21'ini kazandı ve bunların 19'unu üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen elde etti.

Geriye Mercedes, Ferrari, McLaren ve Aston Martin'in her geçen yarış haftasında yer değiştiren 'en iyiler' statüsü için kendi aralarında mücadele etmeleri kaldı.

Düzenlemelerin 2024'e kadar sabit kalmasıyla birlikte Mercedes ve Ferrari, Red Bull'u alt etmek için yeni görünüme sahip araçlar hazırlıyor. Ancak Jordan, farkın kapanması durumunda bile Red Bull'un bunu yapma şansını hiç de yüksek görmüyor.

Formula For Success podcast'inde Red Bull için Jordan, "Önümüzdeki yıl birinci ve ikinci bitirip Markalar Şampiyonluğu'nu alabilirler." öngörüsünde bulundu.

"Max, 20 grand prix kazanabilir mi, bu yıl bulunduğu noktayı geliştirebilir mi? Benim görüşüm hayır. Çünkü büyük kural değişiklikleri olmadığında, ki önümüzdeki yıl büyük bir kural değişikliği olmayacak, araçlar birbirlerine yakınlaşıyor."

Bu noktada, 13 kez grand prix kazanan Coulthard, Mercedes ve Ferrari'nin 2024 için büyük kazanımlar elde ettiğini belirterek, geçen sezonun ikinci yarısını kesinlikle 2024 hazırlıklarında ustalaşarak geçirdiklerini öne sürdü.

Coulthard, "Red Bull olağanüstü ve ben de katılıyorum, bence gelecek yıl bunu aşmaları pek mümkün değil."

"Ama sana şu soruyu yöneltmek isterim Eddie, gelecek yıl büyük bir düzenleme değişikliği olmasa da, Mercedes, Ferrari ve benzerleri sezonun ikinci yarısının çoğunu 'Bak, bu Dünya Şampiyonası savaşında değiliz, eksikliklerimizin nerede olduğunu anlamalı ve tüm çabamızı gelecek yıla harcamalıyız' diyerek geçirdiler."

"Yani Red Bull'un bulunduğu yere daha yakın olmalılar, hatta belki de geçebilmeliler." dedi.

Jordan buna net bir hiç şansları yok yanıtını verdi. Red Bull tasarım gurusu Adrian Newey'nin, Red Bull'un durumundan çok emin olduğunun açık bir işareti olarak adımlarında gerçek bir moral olduğunu ortaya koydu.

Jordan, Coulthard'a cevaben, "Hayır. Hiç şans yok, bu kadar basit." 

"Bir otomobil üretiyorsanız ve Adrian Newey ve ekibi gibi birine sahipseniz, ki onlara tam not veriyorum. Bu tür bir dönüm noktasına ulaşmak gerçekten olağanüstü. Çünkü bu muhtemelen asla geçilemeyebilir. 20, 30 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, '2023'ü biliyorsunuz, elde edilen şey için listelerin dışında harikaydı' diyeceksiniz."

"İşte bu sezonun Max Verstappen ve Red Bull için bu kadar harika geçtiğini düşünüyorum."

"Yılın son yarısında bisiklet arkadaşım Adrian Newey, bana Abu Dabi'deki yarışa gitmediğini çünkü gelecek yılın Red Bull aracı için yapbozun son küçük parçalarını bir araya getirmesi gerektiğini söyledi."

"Adrian'ın nasıl biri olduğunu bilirsiniz, çok fazla şey anlatmaz ama yürüyüşünden ve konuşmasından oldukça sakin ve bulunduğu yerden oldukça mutlu olduğunu anlarsınız."

"Şimdi, bunu Mercedes, Ferrari ya da Aston Martin'deki biriyle karşılaştırdığınızda, kimi aldıkları önemli değil. Red Bull'un bulunduğu yere ulaşmak ya da yaklaşmak için takımı bir araya getirmek biraz zaman alıyor."

"Eminim bazı takımlar zaman açısından yaklaşacaktır. Ama Red Bull daha da ileriye gidecektir. Dolayısıyla benim görüşüm, herkesin birbirine karşı bir şeyler yapmaya çalıştığı ve Mercedes ile Ferrari'de yaşanan büyük savaşın yaşandığı sezonun son yarısının Red Bull için evde gelecek yılın aracı için yeteneklerini geliştirme zamanı olduğu yönünde."

"Bana göre, gelecek yılki araç için beş ya da altı ay ön hazırlık yaptılar. Kimsenin onlara yaklaşabileceğini sanmıyorum." dedi.

Verstappen, 2024'te Sebastian Vettel'in üst üste dört Dünya Şampiyonluğu kazanarak elde ettiği Red Bull başarısını yakalamaya çalışacak.

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