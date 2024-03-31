Jordan: "Diğerleri Alonso'yla savaşırken artık daha dikkatli olacak"

Fernando Alonso, geçen hafta sonu Melbourne'de George Russell'ın kaza yapmasına neden olduğu gerekçesiyle 20 saniye ceza aldı.

Eddie Jordan Fernando Alonso'nun pozisyonu korumak için tüm deneyimini kullandığını ve Russell'ın daha temkinli davranması gerektiğini düşünüyor.

"Alonso'nun bu şekilde davrandığına dair hemen bir şüpheye kapıldım ama pozisyonu koruduğunu unutmamalıyız."

"Örneğin geçen yıl Brezilya'da Sergio Perez'e karşı nasıl savaştığını gördük. Daha sonra düzlükte hız avantajı elde etmek için onu geçmesine izin verdi. Fernando çok zeki bir sürücü."

"Şampiyonada Alonso'yu alt edebilecek çok fazla kişi yok, ben de genellikle onun bu konuda üstün olduğunu düşünüyorum."

"Yani orada (6. virajda) gerçekten ne olduğunu sadece o biliyor. Fakat bana aracı gerçekten yavaşlamış gibi geldi. Eğer durum buysa, tepki vermek arkadaki sürücüye düşer. Arkadaki kişi inisiyatif almalı çünkü yapılacak en doğru ve en güvenli şeyin ne olduğunu bulmak onların elinde."

"Sonuç olarak korkunç sonuçlara yol açabilecek ciddi bir kaza meydana geldi ve George için iyi bir ders oldu."

"Sanırım artık o ve diğer herkes Alonso ile mücadele etmek zorunda kaldıklarında daha dikkatli olacaklar."

Fakat Jordan, yarış sonuçlarının değişmesinden memnun değil.

Formula for Success podcast'ine konuk olan Jordan, "Yarışı izlediğimde çok üzüldüm. Alonso'nun yarışı altıncı bitirdiğini ve ardından birkaç pozisyonunun çalındığını düşündüm. Bernie'nin buna dayanamadığı dönemleri hatırlıyorum...

"O dönem hakemlere hep 'Bana asla finişten 30 dakika ya da bir saat sonra revize edilmiş yarış sonuçlarını getirmeyin, çünkü bu TV seyircileri için adil değil ve herkesi kızdırıyor' derdi."

"Hakemler herhangi bir sorun olduğunu düşünmüş olsalardı, sürücüye bir sonraki yarış için iki sıra grid cezası verirlerdi. Böylece o yarıştaki sonucu elinden almazlardı."

"Bunu neden yapasınız ki? Bu saçmalık! Yarış sonucu, yarışın sonucudur. Eğer birine ceza vermeniz gerekiyorsa, cezayı geleceğe erteleyin." dedi.