Jordan: "Daimler'in yerinde olsaydım Hamilton'a kapıyı gösterirdim"

Lewis Hamilton'ın 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan son anlaşması, 31 Aralık'ta sona erdi ve İngiliz pilot şu anda boşa çıkmış durumda.

Abu Dhabi GP sonrası konuşan Hamilton, Noel'e kadar yeni kontratı imzalamak istemediğini söylemişti ancak bu istek gerçeğe dönüşmedi.

Tarafların anlaşamadığı birden fazla konu olduğu söyleniyor ve iddialara göre Daimler, İngiliz pilotun taleplerini karşılamaya yanaşmıyor.

F1-Insider.com'a konuşan eski F1 takım patronu Eddie Jordan, Hamilton hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jordan, Daimler'in Hamilton'la para konusunda anlaşamadığını ve İngiliz pilota kapıyı göstermesi gerektiğini belirtti.

Jordan, "Görünüşe bakılırsa taraflar sözleşme şartları konusunda anlaşamıyorlar. Şu anda duyduklarıma göre Lewis, Mercedes'in önerdiğinden daha fazla para istiyor."

"Bu, aynı zamanda takımın gelirini paylaşmak ve Mercedes grubunda etkileyici bir rol oynamakla da alakalı bir durum."

"Daimler'in patronu olsaydım, ona kapıyı gösterir ve 'Ya bizim kurallarımıza göre sürersin ya da gidersin' derdim." açıklamasını yaptı.

Jordan, Hamilton'ın yerinin "doldurulamaz" olmadığını da söylüyor.

"Ayrton Senna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Bernie Ecclestone'un söylediği sözleri de ona anlatırdım. Bernie de kaza nedeniyle herkes gibi şoke olmuş ve üzülmüştü."

"Ancak sakinleşen ilk kişi oydu ve bize 'Artık sızlanmayı bırakın, herkesin yeri doldurulabilir' demişti. Lewis bunun farkına varmalı."

Aston Martin, Perez'i tutmalıydı

Jordan, Aston Martin'i Sergio Perez yerine Sebastian Vettel'le anlaşarak hata yaptığını da düşünüyor.

“Sebastian'ı gerçekten beğeniyorum, ancak Aston Martin'in onunla anlaşarak hata yaptığını düşünüyorum."

"Ferrari'de Leclerc'e karşı geçirdiği son iki yıl zordu. Neden bu kadar kötü göründüğüne dair hiçbir fikrim yok, sonuçta dört dünya şampiyonu olmuş bir sürücü."

"Ancak onun zirve noktası geçti ve şahsen her halükarda Perez'i tutardım."

Sonrasında Lance Stroll hakkındaki görüşünü paylaşan Jordan, "Lance kapalı bir kutu gibi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsiniz. Bazen çok iyi bazense çok kötü sürüyor. Tutarlı olmaktan çok uzak." dedi.