Jordan: "Bugünkü F1'de bir takım çalıştırmak istemezdim"

1991'de F1'e adım atan İrlandalı iş insanı, 2005 sezonu ardından takımını 60 milyon dolara Midland Group'a satmıştı.

Spyker F1, Force India, Racing Point adlarıyla tanıdığımız bu takım yeni sezonda da Aston Martin markası altında çalışacak.

Takım'ın yeni sahibi Lawrence Stroll yönetimindeki ekip Mercedes'le işbirliğine gitmiş hatta 2020'de "pembe Mercedes" olarak adlandırılan araçla yerini almıştı.

F1'de Aston Martin - Mercedes ve Haas- Ferrari gibi ittifakları gün geçtikçe daha çok görmeye başladık.

Bu normların arasında McLaren ve Williams gibi bağımsız takımlar ise 'yatırım gruplarına satılma' gibi süreçleri deneyimleyerek rekabet halinde kalmaya çalışıyor.

The Race'e konuşan Jordan, 'F1'de bir ekibi işbirliğiyle mi yoksa sorumlu bir yatırım grubuyla mı yönetmeyi tercih edersiniz' sorusuna yanıt verdi ve bazı açıklamalarda bulundu.

"Patavatsız gibi olmak istemem ama bunu istemezdim."

"Çok farklı... ne daha iyi ne de daha kötü, sadece farklı. Bence oldukça kurumsal ve gittikçe kurumsallaşıyor."

“İhtiyacınız olan tek şey nitelikli ve çok anlayışlı bir insan tipi."

"Ken Tyrrell, Jackie Stewart ya da Tom Walkinshaw gibi insanların tarzını gerçekten anlamıyorsunuz. Bunlar, Bernie Ecclestone'un dediği gibi "sahipli sürücüler" değildi. Yani, oraya girdiğinizde paranızı riske atmış olurdunuz."

"Bernie ödeme yaptıysa devam etmek için yeterli paran olurdu eğer ve ödeme yapılmadıysa kendini mücadele içinde bulurdun."

Michael Schumacher'ı 1991 Belçika GP'si için kendi direksiyonlarından birinin başına oturtan Jordan, anlaşma konularında biraz "eski kafalı" olduğunu kabul ediyor.

72 yaşındaki İrlandalı, "F1'i çok çok çok seviyorum ama kendimi orada göremedim çünkü başka bir şeyi öne çıkarmam için beni kim işe alırdı bilmiyorum."

"Jordan takıma tamamen kendini bağlamıştı, bense çoğu zaman, nabız yoklamakla uğraşıyordum. Suçu para durumuna atmak istemiyorum çünkü biraz paramız vardı ama oldukça iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Birinin bana ne yapmam veya ne yapabileceğim konusunda bir şey söylememesi çok hoşuma gitti. Bu da çok eski bir yönetim şekli, değil mi? Ancak bana göre bu benim için doğru bir şekil." dedi.