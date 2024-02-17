Jordan: "Bu yıl gridde yeni pilot olmaması 'korkunç' bir haber"

2024 Formula 1 sezonunda yarış gridi, 2023 ile aynı olacak ve sürücülerin tamamı kendi koltuklarını koruyacak.

Şimdilerde yorumculuk yapan Eddie Jordan, Formula For Success podcast'inde önümüzdeki sezon Formula 1 tarihinde ilk kez yeni bir pilot olmamasını sert şekilde eleştirdi.

Jordan şöyle konuştu: "Ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı kelimelerle ifade edemem."

"Bu on takımın hepsinin hatası. Bu korkunç bir şey. Bu olumsuz bir trend."

"Genç yarışçıların gelmesine izin vermeyen büyük ve küçük takımların hepsine yazıklar olsun."

"Sezon sonunda en iyi çaylak oylamasına katılacak kimse olmayacak. Bu yıl böyle bir aday yok ve bu doğru değil."

"Liam Lawson'ı Formula 1'de görmek istiyorum; geçen yıl harika bir iş çıkardı ve bunu hak ediyor."

"Herkesin bilmediği bir başka genç sürücü daha var. O bir Brezilyalı ve Formula 1'de Brezilyalılara ihtiyacımız var; o isim Felipe Drugovich."

"Formula 2'de Oscar Piastri'den bile daha büyük bir farkla şampiyon oldu. Her şeyden önce onu getirirdim"

"Piquet, Senna ve Fittipaldi'nin ne kadar iyi performans gösterdiklerini gördük - hepsi büyük şampiyonlar. Brezilya'nın motor sporlarında büyük bir geçmişi var. Bir zamanlar bu ülke Formula 1'de çok öne çıktı ama şimdi kimse yok. Bu yüzden Felipe'yi seçerdim."

"Genç pilotları her zaman sevmişimdir. Önce Michael Schumacher, sonra kardeşi Ralf'e şans şans verdim."

"1982'ye dönecek olursak, Senna ilk Formula 3 seansını benim yardımımla çıktı."