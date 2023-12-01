Jordan: "Ben olsaydım Sargeant'ı takımımda tutmazdım"
13 kez yarış kazanan David Coulthard'ın Logan Sargeant'ı F1 2023'ün en başarısız pilotu olarak göstermesinin ardından eski takım patronu Eddie Jordan, Sargeant'ın parası olsa da olmasa da onu takımında tutmayacağını söyledi.
Sargeant, 2023 için Formula 2'den Formula 1'e geçiş yaparak 2015'te Alexander Rossi'den bu yana seride yarışan ilk Amerikalı pilot oldu.
2023, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in ABD Grand Prix'sinden diskalifiye edilmesinin ardından sadece bir puan alan ve sıralama turlarında takım arkadaşı Alex Albon tarafından 22-0 mağlup edilen Sargeant için zorlu bir çaylak sezonu oldu.
Williams takım patronu James Vowles şimdi F1 2024'te takımda kalıp kalmayacağına karar vermek için verileri inceliyor.
Formula for Success F1 2023 sezon değerlendirmesinin bir parçası olarak, Coulthard ve Jordan'a sezonun en düşük performans gösteren pilotun hangisi olduğu soruldu.
Coulthard, "Tur zamanı açısından kıyaslandığında en bariz olan Logan Sargeant olmalı."
"Logan için üzülüyorum, başarılı olmasını gerçekten istiyorum çünkü profesyonel bir sporcu olmak bir ayrıcalık, ancak bu sezon her şeyi bir araya getiremedi."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams FW45
"EJ'ı merak ediyorum, eğer sizin takımınızda olsaydı ve onu takımda tutmanın maddi bir faydası ya da milliyet avantajı olmasaydı, yine de takımda kalmasını ister miydi?"
Jordan, "Her şeyden önce, yetenek sahip olduğunuz bir şeydir ve onu satın alamazsınız."
"Parası olsa da olmasa da aracımızı kullanmasını muhtemelen istemezdim."
"Evet, faturaları ödemeye yardımcı olacak birine ihtiyacımız vardı ama bu kesinlikle zorunlu değildi, Eddie Irvine buna örnektir. Ancak sonuç olarak gelmesine yardımcı olan diğer sponsorlar açısından getirdiği başka şeyler de vardı."
"Sargeant benim takımımda olmazdı. Sık sık ilk beş içerisinde yer aldık ve üçüncü sıraya kadar yükseldik, yani bunu yapmak için gerçekten kaliteli pilotlara ihtiyacınız var ve sadece bir tanesine güvenemezsiniz."
"Yani, elbette birine güvendiğimiz zamanlar oldu. Ama genel olarak konuşursak, bence güçlü bir takım arkadaşı tam olarak istediğiniz şeydir." dedi.
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