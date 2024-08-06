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Formula 1 Belçika GP

Jordan: "Audi çok büyük bir hata yapıyor"

Eddie Jordan'a göre şasiyi İsviçre'de üretme kararı Audi'nin başını ağrıtacak.

Ezel Tan
Eddie Jordan

Eddie Jordan

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sauber F1 takımını devralan Audi, 2026 yılında kendi motoruyla fabrika takımı olarak spora giriş yapacak.

Daha önce kendi adını taşıyan Jordan takımı ile F1’de uzun yıllar yer alan Eddie Jordan’a göre Audi, takımın başarılı olmasını engelleyecek büyük bir hata yaptı.

Formula For Success podcast'ine konuk olan Jordan, takımın fabrikasını ve araç üretimini İsviçre'de tutma kararını "büyük bir hata" olarak görüyor.

Jordan şöyle diyor: "Audi'ye büyük bir sorum var. Audi'de görev alan Alan McNish benim yakın dostum, kendisine başarılar diliyorum ama çok zor bir görev üstlendi.”

“Şasinin İsviçre'de, Alman mühendislerle ve Alman üretimiyle inşa etme kararı… Bu kararı verirken ne düşündüler? En son ne zaman bir İsviçre ya da Alman takımı şampiyon oldu? Hepimiz Toyota örneğini gördük. Audi'nin şu anda izlediği yolun aynısını izlediler ve işe yaramadı.”

“Bir yarış otomobili üretmek için İngiltere'den, özellikle de Northamptonshire ve Oxfordshire'dan daha iyi bir yer yok. Bu bölgelerdeki insanların büyük bir yarış deneyimi var ve hepsi kazanmaya hazır.”

“Bir aracı İsviçre’de ürettiğinizde, parçaları tek tek yerel tedarikçilerden sipariş edersiniz. Sonrasında size bu siparişlerin dört gün, dört hafta veya dört ay içinde geleceğini söylerler. Bu cevap karşısında yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.”

“Öte yandan İngiltere'de çok sayıda tedarikçi vardır ve bunlardan biri siparişle başa çıkamazsa, başka birisinden isteyebilirsiniz. Oradaki tedarikçiler siparişi yerine getirmek için gece gündüz çalışırlar.”

“Bu bölgedeki yarış kültürünün felsefesi budur. Bence Audi büyük bir hata yapıyor."

Audi and BP logo

Audi and BP logo

Fotoğraf: Audi

 

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