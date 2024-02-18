Jordan: "Andretti'nin spora katılımına bu kadar olumsuz bakmaları skandal"

Geçtiğimiz ekim ayında FIA'dan onay almasına rağmen, Andretti'nin F1 gridine katılma başvurusu geçtiğimiz ay Amerikan takımının spora 'değer katmayacağını' savunan bir açıklamayla reddedilmişti.

Planladıkları katılım için General Motors markası olan Cadillac ile bağlantı kuran Andretti'nin reddedilmesi, F1'in geçen sezon boyunca Miami, Austin ve Las Vegas'ta düzenlenen üç grand prix ile Amerika'da bir hayran kitlesi oluşturma çabalarına rağmen geldi.

Formula For Success podcast'i aracılığıyla konuşan Eddie Jordan, Andretti için F1'de yarışmanın bir ayrıcalık olacağını iddia etti.

Jordan, "Benim zamanımda, 1991'de takımı ilk kurduğumda, griddeki 24 boş yerden birine yerleşmeyi bekleyen 39 araç vardı."

"Size şunu hatırlatmalıyım ki gridde zaten 24 araç için bir hüküm var. 22 değil, 20 değil: 24."

"Yani şu anda Liberty'nin çıkıp, FIA'nın tüm kriterleri geçtiklerini söylemesine rağmen, işlerini yoluna koymadıklarını ve finansmanlarının olmadığını söylüyor. Kendi güç ünitelerine geçmeden önce zaten Renault ile kısa vadeli bir anlaşmaları vardı."

"Andretti gibi bir isimle. İnsanların istihdam edilme olasılığı ile. Belki 700-800 kişiyi istihdam edecekler bunun ne kadar gelir yarattığını düşünün, daha fazla değer yaratır."

"Hepimizin mükemmelliğe ulaşmaya çalıştığı yerin arka bahçesinde ve Amerika'da Drive to Survive yayınlanırken Andretti gibi birinin F1'e girmek istemesi çok doğal. Michael Andretti ve Dünya Şampiyonu olan babası Mario gibi birine sahip olmak bizim için bir ayrıcalık."

"Bence bu takımların Andretti'nin spora katılımına bu kadar olumsuz bakmaları bir skandal."

"Liberty takımların bu konuda bir etkisi olmadığını söylese de, bu saçmalık. Elbette var. Gridin kapalı olduğunu, sadece 10 takım olduklarını, diğer herkesi unuttuklarını ve bunun bir franchise olduğunu çok açık bir şekilde ifade ettiler."

"Takımlar aptal değil. Bernie [Ecclestone, eski F1 CEO'su] bu konuda inanılmaz derecede adil davrandı. Takımların istedikleri gibi gelip gitmelerine izin verdi."

Former F1 world champion Mario Andretti is interviewed Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Lamborghini, Prost, Ligier, Zakspeed, Honda, Suzuki, Toyota, BMW gibi büyük isimler, artık orada değiller ama onlara şans verildi."

"Dolayısıyla, normal bir çıkarımla, bir giriş ve bir çıkış olması gerekir. Eğer [futbolda Premier Lig'e] bakarsanız, üç takım küme düşer, üç takım üst lige çıkar."

"Bu normal bir rekabet gerçeğidir. Griddeki 10 takımın dünyaya sadece ve sadece kendilerinin olduğunu dikte edebileceğini düşünmek temelde yanlıştır." dedi.

Jordan, Andretti'nin reddedilmesinin, FIA ile ticari hak sahibi Liberty Media arasındaki güç dengesini keskin bir şekilde ortaya koyduğunu iddia etti.

Jordan, "Burada bir çatışma var. Karari kim veriyor? FIA mı yoksa F1 mi?"

"Bana göre FIA her zaman kimin başkan olacağı, kimin şunu kimin bunu yapacağı konusunda seçilmiş bir sürece sahipti."

"Sizi temin ederim ki FIA bu konuda çok düşünmüş, çok anlayışlı davranmış ve sporun çıkarları doğrultusunda Andretti için bir pozisyon olması gerektiğine ve olabileceğine karar vermiştir."

"Liberty'nin ya da F1'in ya da FOM'un, ortaya çıkıp kriterleri karşılamadıklarını, ortaya koymak zorunda kalacakları 200 milyon doların yeterli olduğuna inanmadıklarını ve bunu kanıtlayamadıklarını söylemeleri gerçekten saçmalık."

"Bence Andretti'ler her şeyi başarabilir."

"Formula 1'in Andretti ismine ihtiyacı var. Harika bir isim. Onu dışladıkları için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm." dedi.