Jordan, Andretti konusunda diğer takımları “açgözlülükle” suçladı

Birçok takım patronu, mevcut gridin genişletilmesine karşı olduklarını dile getirmişti. Christian Horner, Monako hafta sonunda Andretti-Cadillac’ın gride katılmak için mevcut bir takımı satın almasının en kolay çözüm olacağını söylemişti.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de son günlerde tutumunu değiştirdi ve gridin genişlemesini isteme düşüncesini bir kenara bırakarak, Andretti'ye “gridde yer almak istiyorlarsa başka bir takımı satın almalarını” tavsiye etmeye başladı. Andretti, Ben Sulayem tarafından başlatılan FIA’nın ilgi beyanı sürecini geçmişti, ancak teklifleri Formula One Management’a (FOM) ilerlediğinde reddedildi.

Guenther Steiner, Andretti’nin teklifinin tamamen reddedilmediğini, 2028’den itibaren potansiyel bir giriş için “kapının kapalı olmadığını” belirtti, eski takım patronu gridin genişlemesini istediğini de ekledi.

Eddie Jordan da bu konuyla ilgili olarak Formula For Success podcast’inde şöyle söyledi: “Bu konuda kararsız değilim, Andretti’nin Formula 1’de olması gerektiğine inanıyorum."

"Concorde Anlaşması’na göre gridde 12 takım olmasına müsaade eden maddeler var. 10 takımın gelirlerini korumak için neden bu kadar açgözlü davrandıklarını anlamıyorum. Bilmiyorum, sanırım ben de aynı şekilde olurdum.”

Bu noktada podcast konuğu ve eski Haas takım patronu Steiner araya girerek, “Hayır Eddie, sen aynı olmazdın. Hayır, sen kesinlikle paranı dağıtırdın!” dedi.

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner’a Andretti-Cadillac’ın gride dahil olabileceği ve dahil olması gerektiği söylendiğinde, eski Haas takım patronu bunun şu anda neden gerçekleşmediğine dair iş dünyasına dair perspektifini açıkladı.

Ayrıca kapının tamamen kapalı olmadığını, 2028 sezonu için giriş yapmak isteyenlerin dinlenmeye hazır olduklarını ekledi. 2028 sezonu için General Motors’un Cadillac aracılığıyla güç ünitesinin hazır olmasının daha muhtemel olduğunu belirtti.

“Elbette hepiniz sporun şu anki işleyişini biliyorsunuz ve zor zamanlarında da oradaydınız."

“Hepimiz zor zamanlarda oradaydık, gride 10 takımı getirmek zordu, çünkü dolaşımda yeterli para yoktu ve bence FOM, mevcut 10 takımın refahını koruyor, bunu böyle görüyorum."

“Sonuçta, 11. takımın olması ticari anlamda mantıklı olursa neden olmasın? Bunu sadece Andretti için söylemiyorum, bu herhangi bir takım için geçerli olabilir, çünkü ortada kişisel bir durum yok. Yeni bir takımın dahil olması durumunda diğer takımların şimdi kazandıklarından daha fazla hiç olmazsa aynı düzeyde kazanacaklarının garanti edilmesi gerekiyor."

“Çünkü 11. takım daha fazla iş, daha fazla zorluk getirir ve FOM şu anda takımları ve sporu çok iyi gözetiyor, çünkü bu durum onların da menfaatine."

“Sporu başarılı kılmak için milyarlarca dolar ödediler, bu yüzden son beş yılda işi çok iyi yürüttüklerini düşünüyorlar ve bunu yapmaya devam etmek istiyorlar."

“Ve bu arada, F1 Andretti’ye kapıları kapatmadı, 2028’de GM hazır olduğunda geri gelin dediler. Kapıyı kapatmadılar, kilitlemediler, bu yüzden bazen sabırlı olmanız gerekiyor."

“Ek olarak olarak şunu söylemeliyim, yatırımcı bulmak için dolaştığımda birini bulmam üç yılımı aldı."

“Sabırlıydım, kuliste çalışmalarınıza ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam edersiniz ve başarırsınız, belki de onların da şu an yapmaları gereken şey bu.”