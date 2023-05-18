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Jordan: "Alonso'nun para peşinde koştuğunu unutmamalısınız"

Eski takım patronlarından Eddie Jordan'a göre Fernando Alonso para peşinde koşmasaydı daha başarılı olabilirdi.

Altay Gök
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, with his trophy on the podium

Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak kabul edilen çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, birçoklarına göre nispeten harcanmış bir kariyere sahip.

En iyi yıllarını Red Bull'a yeterince karşı koyamayan Ferrari ve arka grupta kısılıp kalan McLaren'da geçiren Alonso, özellikle McLaren'a geçişinde "başarı yerine parayı seçtiği" yönünde ithamlara da maruz kalmıştı.

Alonso'nun kariyerini yorumlayan Eddie Jordan'a göre İspanyol pilotun kariyerini kötü takım seçimleri yakmş durumda.

Formula for Success podcast'ine konuşan Jordan, "Asla geriye bakamazsınız."

"Alonso'nun tercihlerini kendisine ve Flavio'ya [Briatore] sormalısınız -Flavio ile halen iyi arkadaşız- ancak Fernando'nun para peşinde koştuğunu da unutmamalısınız."

"Muhtemelen dünya şampiyonluğunu kazanma şansı daha yüksek olan başka bir takım yerine daha fazla para alacağı takımlara gitti."

"Bundan pişmanlık duyduğunu düşünüyorum, şu an çok parası var. Bazen geriye dönüp baktığınızda bunun bir hata olduğunu düşünürsünüz.

"Eğer şu anda Fernando karşımda oturuyor olsaydı ona 'Fernando, bence hata yaptın. Hala harika bir mirasın var, iki kez Dünya Şampiyonu oldun. Ama kalbinin derinliklerinde bunun kolay bir beş ya da altı olabileceğini biliyorsun.' derdim." dedi.

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